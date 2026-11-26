Al Jazira s-a impus cu 1-0 contra lui Gol Gohar. Unicul gol al formației din Emirate a fost reușit de Anderson Talisca, în minutul 40, iar echipa lui Cosmin Olăroiu și-a asigurat deja calificarea în fazele eliminatorii.
Arbitrul de la Al Jazira - Gol Gohar, acuzat că era beat
Hanna Hattab, arbitrul sirian delegat la această partidă, a fost acuzat de cei de la Gol Gohar că a condus partida sub influența băuturilor alcoolice. Centralul a luat mai multe decizii bizare în prima repriză, iar la pauză a fost înlocuit cu cel de-al patrulea oficial.
Relevantă a fost o fază din minutul 32, când Ersin Destanoglu, portarul lui Al Jazira, a văzut cartonașul galben după un fault comis de un coechipier la care nu a avut vreo implicare.
În Iran se cere rejucarea meciului
"După acest incident, jucătorii de la Al Jazira mi-au spus că arbitrul era băut", a susținut Heydar Afsari, team managerul lui Gol Gohar, potrivit Al Jazeera. Oficialul formației iraniene a adăugat că a primit o astfel de confirmare și din partea unui observator din partea Federației din Emiratele Arabe Unite.
În repriza secundă, Hanna Hattab nu a fost exclus din brigada de arbitri, ci a fost trecut ca al patrulea oficial.
Houshang Nasirzadeh, specialist iranian în drept sportiv, a îndemnat clubul Gol Gohar să ceară un test de alcoolemie și, dacă se dovedește că arbitrul era inapt, să solicite rejucarea cu altă brigadă.
Argumentul său este că Al Jazira a marcat unicul gol al meciului în prima repriză, când partida a fost condusă de arbitrul acuzat că era beat. Clubul Gol Gohar nu a anunțat până acum o astfel de solicitare.
VIDEO Golul lui Talisca din Al Jazira - Gol Gohar 1-0 (VOYO)