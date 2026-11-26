Al Jazira s-a impus cu 1-0 contra lui Gol Gohar. Unicul gol al formației din Emirate a fost reușit de Anderson Talisca, în minutul 40, iar echipa lui Cosmin Olăroiu și-a asigurat deja calificarea în fazele eliminatorii.

Arbitrul de la Al Jazira - Gol Gohar, acuzat că era beat

Hanna Hattab, arbitrul sirian delegat la această partidă, a fost acuzat de cei de la Gol Gohar că a condus partida sub influența băuturilor alcoolice. Centralul a luat mai multe decizii bizare în prima repriză, iar la pauză a fost înlocuit cu cel de-al patrulea oficial.

Relevantă a fost o fază din minutul 32, când Ersin Destanoglu, portarul lui Al Jazira, a văzut cartonașul galben după un fault comis de un coechipier la care nu a avut vreo implicare.