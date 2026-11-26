Rugbistul Harry Potter a reușit și el să se facă nevăzut

Dacă personajul Harry Potter este foarte cunoscut pentru seria de șapte cărți scrise de JK Rowling, pentru celebrele filme produse de Warner Bros. Pictures cu Daniel Radcliffe în rolul principal și pentru serialul tv dezvoltat de HBO (cu Dominic McLaughlin în rolul vrăjitorului adolescent), numele are o altă însemnătate pentru iubitorii rugbiului de la Antipozi.

Numele este purtat de un talentat sportiv australian. În perioada în care evolua la Leicester Tiger, el a devenit viral pe rețele sociale, după ce a căzut într-un șanț de la marginea terenului în timpul unui meci din Heineken Champions Cup contra lui Bordeaux-Begles, fază fiind numită online ca "pelerina de invizibilitate", după o scenă din filmele cu personajul omonim, care se folosea de o pelerină magică pentru a se face nevăzut.

De asemenea, quidditch, jocul inventat de JK Rowling și ilustrat excelent de filmele cu Harry Potter a fost pus în practică de fanii acestei competiții. Jucătorii aleargă cu un lemn între picioare, care nu trebuie lăsat jos nicio secundă și încearcă să arunce mingea printr-un mic cerc de metal aflat pe terenul adversarilor, fiind inspirat din fotbal și din rugby.

S-a născut la Wimbledon, a jucat fotbal și joacă rugby pentru Wallabies

Harry Potter (28 de ani) este născut la Wimbledon (Londra) și are un gabarit impresionant (185 cm, 95kg). A jucat fotbal la Rockleaze Rangers Football Club, înainte să se mute în Australia și să aleagă rugbiul. S-a format la Brighton Grammar School (Melbourne), St Brendan's Old Boys (Bristol North West), Moorabbin Rugby Union Football Club (Cheltenham) și Sydney University (2016-2019).

La nivel de seniori a evoluat pentru New South Wales Country Eagles (2018), Melbourne Rising (2019), Melbourne Rebels (2020), Leicester Tigers (2020-2024), Western Force (2024-2025) și New South Wales Waratahs (2026-).

Are 18 meciuri și 20 de puncte marcate pentru naționala Australiei (a debutat în octombrie 2024, devenind al 989-lea jucător care a evoluat pentru Wallabies), iar în palmares are Gallagher Premiership (2021-2022), European Cup (2021, 2022) și European Challenge Cup (2020-2021). Evoluează pe posturile de centru, aripă și fundaș.

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