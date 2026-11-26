Baschetabliștii din fosta Iugoslavie, la mare căutare în SUA

Nikola Kusturica este considerat următorul mare talent al baschetului din Serbia și la nivel mondial, atrăgând deja comparații cu Nikola Jokic, starul din NBA. Cei doi s-au format la academii din Serbia și au plecat devreme în străinătate, Jokic fiind selectat de Denver Nuggets în NBA Draft 2014, iar Kusturica a ajuns la FC Barcelona și, ulterior, UCLA Bruins, în NCAA Division I, antecamera NBA.

Kusturica devine eligibil pentru a face saltul în NBA abia în 2028, pentru că trebuie să împlinească 19 ani în anul calendaristic în care este organizat draftul. Dar mulți jurnaliștii sportivi din SUA cred că este un posibil număr 1 în NBA Draft 2028.

Baschetbaliștii din fosta Iugoslavie sunt foarte apreciați în NBA, în acest moment, pe listă aflându-se Nikola Jokic (Serbia / Denver Nuggets), Luka Doncic (Slovenia / Los Angeles Lakers), Nikola Vucevic (Muntenegru / Orlando Magic), Ivica Zubac (Croația / Indiana Pacers), Bogdan Bogdanovic (Serbia / Houston Rockets), Nikola Jovic (Serbia / Miami Heat), Nikola Topic (Serbia / Oklahoma City Thunder), Tristan Vukcevic (Serbia / Washington Wizards), Bogoljub Markovic (Serbia / Milwaukee Bucks), Jusuf Nurkic (Bosnia și Herțegovina / Utah Jazz), Karlo Matkovic (Bosnia și Herțegovina / New Orleans Pelicans), Luka Garza (Bosnia și Herțegovina / Boston Celtics) sau Tarik Biberovic (Bosnia și Herțegovina / Dallas Mavericks).

De asemenea, în NCAA mai evoluează, printre alții, Sergej Macura (Slovenia / UCLA Bruins), Tomislav Ivisic (Croația / Illinois Fighting Illini), Andrej Acimovic (Bosnia și Herțegovina / Missouri State), David Mirkovic (Muntenegru / Illinois Fighting Illini) și Filip Jovic (Bosnia și Herțegiovina / UCLA Bruins).

E cel mai tânăr jucător din istoria Barcelonei în Liga ACB

Nikola Kusturica (17 ani / 205cm, 93 kg) este născut la Novi Sad, la aproximativ 90 km de granița cu România, și s-a format la KK Defense și KK Star Novi Sad, înainte să fie transferat de FC Barcelona Basquet, în 2025. A evoluat pentru echipa secundă a clubului catalan, în stagiunea 2025-2026, în Liga U (U22), și a debutat la prima formație, în octombrie 2025, devenind cel mai tânăr jucător pentru FCBB în Liga ABC.

În iulie 2026, a semnat o înțelegere multianuală (12 milioane de dolari, pe o durată de 2 ani) cu UCLA Bruins (University of California, Los Angeles), pentru a juca în NCAA Division I Men's Basketball Tournament, deși mai fusese ofertat de Kentucky Wildcats (University of Kentucky), Michigan Wolverines (University of Michigan) și Gonzaga Bulldogs (Gonzaga University). Are medalii la FIBA U16 EuroBasket (aur / 2025) și FIBA U17 World Cup (argint / 2026), fiind FIBA U16 EuroBasket MVP (2025) și campion EuroLeague NextGen (2026).

Foto - Getty Images