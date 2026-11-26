CS Dinamo Bucureşti a făcut un pas important spre optimile Cupei CEV la volei feminin, după ce a întrecut echipa croată Mladost Zagreb, cu scorul de 3-0 (25-18, 25-20, 25-11), miercuri seara, în deplasare, în prima manşă a şaisprezecimilor de finală ale competiţiei.
Mladost Zagreb - Dinamo 0-3 în turul 16-imilor din CEV Cup
Dinamo s-a impus în doar 67 de minute în capitala Croaţiei, în faţa a 402 spectatori, potrivit site-ului CEV.
Amelie Rotar (15 puncte), Gergana Dimitrova (12) şi Georgiana Popa (11) s-au remarcat de la Dinamo (vezi galeria foto de mai sus).
”FINAL IN ZAGREB 🔥🔥🔥🔥🔥
Victorie senzațională pe terenul campioanei Croației! O demonstrație defensivă din partea fetelor noastre care au înregistrat 19 blocaje în 3 seturi! 🛑🫷
Nu uitați, returul este programat pe 2 decembrie în sala Dinamo, de la ora 18:00!”, a punctat pagina oficială CS Dinamo Volei.
Georgiana Popa și compania, victorie după victorie
MVP-ul gazdelor a fost Pamella Adhiambo Owino, cu 20 de puncte, scrie Agerpres, iar Ana Istuk a contribuit cu 11 puncte.
Manşa secundă se va disputa pe 2 decembrie, la Bucureşti.
Dinamo continuă astfel parcursul perfect din acest sezon, bifând un nou succes după cele 6 victorii din tot atâtea etape din Divizia A1 la volei feminin, cu un singur set pierdut!