După ultimul meci din campionat, 0-0 contra lui FC Argeș, Gigi Becali a spus că regretă plecarea lui Florin Tănase de la FCSB și că fostul căpitan este așteptat înapoi la formația roș-albastră.

Florin Tănase, anunțat titular în Italia la Juventus - Omonia Nicosia

Florin Tănase s-ar fi arătat încântat de ideea unei reveniri, conform declarațiilor impresarului Florin Vulturar, însă mai este nevoie și de acordul celor de la Omonia Nicosia, care l-au adus pe mijlocaș în septembrie și i-au oferit un contract până în 2028.

Până la o eventuală revenire la FCSB, Florin Tănase are șansa de a juca într-un meci foarte tare din Europa League. Tuttosport îl anunță titular pe român în meciul Omoniei de pe terenul lui Juventus, diseară, de la ora 22:00.

Tănase ar urma să fie folosit la mijlocul terenului, alături de Andreou și Maric. Ar fi al treilea meci consecutiv din Europa League în care se află în primul 11, după cele cu Benfica (1-4) și NEC Nijmegen (1-3).

Omonia Nicosia are șanse bune de a se califica în fazele eliminatorii din Europa League. După 4 etape are 6 puncte și ocupă locul 18 în grupa unică, iar după meciul cu Juventus le va mai înfrunta pe Celtic (10 decembrie, acasă), Rennes (21 ianuarie, deplasare) și Beșiktaș (28 ianuarie, acasă).