După ultimul meci din campionat, 0-0 contra lui FC Argeș, Gigi Becali a spus că regretă plecarea lui Florin Tănase de la FCSB și că fostul căpitan este așteptat înapoi la formația roș-albastră.
Florin Tănase, anunțat titular în Italia la Juventus - Omonia Nicosia
Florin Tănase s-ar fi arătat încântat de ideea unei reveniri, conform declarațiilor impresarului Florin Vulturar, însă mai este nevoie și de acordul celor de la Omonia Nicosia, care l-au adus pe mijlocaș în septembrie și i-au oferit un contract până în 2028.
Până la o eventuală revenire la FCSB, Florin Tănase are șansa de a juca într-un meci foarte tare din Europa League. Tuttosport îl anunță titular pe român în meciul Omoniei de pe terenul lui Juventus, diseară, de la ora 22:00.
Tănase ar urma să fie folosit la mijlocul terenului, alături de Andreou și Maric. Ar fi al treilea meci consecutiv din Europa League în care se află în primul 11, după cele cu Benfica (1-4) și NEC Nijmegen (1-3).
Omonia Nicosia are șanse bune de a se califica în fazele eliminatorii din Europa League. După 4 etape are 6 puncte și ocupă locul 18 în grupa unică, iar după meciul cu Juventus le va mai înfrunta pe Celtic (10 decembrie, acasă), Rennes (21 ianuarie, deplasare) și Beșiktaș (28 ianuarie, acasă).
Ciprian Marica spune că ar fi o greșeală revenirea lui Florin Tănase la FCSB
Ciprian Marica este de părere că mutarea ar fi o greșeală și avertizează că repatrierea fotbaliștilor cu experiență blochează tinerii de perspectivă și reprezintă un pas înapoi în carieră.
Fostul atacant al echipei naționale consideră că întoarcerea unui jucător matur la un club unde a mai activat denotă o plafonare sportivă a acestuia, oferind exemplul deciziilor luate în trecut la Farul Constanța.
„Noi la Farul cel puțin am făcut lucrul ăsta de nenumărate ori. Eu nu sunt pentru, sincer! Din mai multe considerente. Când te întorci înapoi de unde ai plecat, cumva e un regres, oricum ai vrea să o dai. Și când regresezi, la o vârstă înaintată, vii ușor resemnat. Atunci, în locul lui, aș prefera un jucător tânăr, de perspectivă”, a spus Ciprian Marica, în cadrul emisiunii VOYO SPORT LIVE.
„Eu nu înțeleg de ce cluburile din România nu promovează mai multi jucători tineri. Pentru că ne ducem în zona asta de jucători cu experiență și tragem de ei. Dar care e finalitatea? De ce fac asta? Unde mă duce? Ajung să joc în cupele europene? Băi... nu prea! De cupele europene nu suntem. Nu știu, Craiova mi se pare singura echipă care a câștigat tot ce se putea în România, defilează, e peste nivelul Ligii 1, cu o construcție excelentă, dar care trebuie să demonstreze și în cupele europene. Până acum o face bine spre foarte bine, să sperăm că va mai acumula puncte și va merge mai departe”, a adăugat fostul internațional.