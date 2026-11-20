Chelsea ia în considerare un transfer, în luna ianuarie, al jucătorilor de la FC Barcelona Fermin Lopez (23 de ani) și Jules Kounde (28), într-o tranzacție care ar putea ajunge la 180 de milioane de euro.

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Xabi Alonso și-i dorește pe ambii jucători pentru a-și întări lotul, iar Chelsea este pregătită să cheltuiască până la 120 de milioane de euro pentru Fermin Lopez, informează elnacional.cat.

În cadrul acestei potențiale duble mutări, Kounde este evaluat la aproximativ 60 de milioane de euro, potrivit Transfer News Live.

Barcelona se confruntă cu o decizie dificilă. Chiar dacă sumele de transfer sunt tentante, catalanii ar putea pierde doi jucători esențiali.

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În sezonul curent, Fermin Lopez a jucat pentru Barcelona în 15 meciuri oficiale, în care a marcat opt goluri și a oferit șapte pase decisive.

Din cauza unei accidentări, Jules Kounde a strâns doar opt partide pentru catalani, în care a punctat o dată și a oferit o pasă decisivă.