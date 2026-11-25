Petru Popescu (24 de ani), atacantul de la Petrocub Hîncești, este primul jucător pe care FCSB l-a transferat pentru a doua parte a sezonului. În schimbul său, Becali a plătit 25.000 de euro, dar nu are de gând să se oprească aici.

În această perioadă, Becali lucrează alături de oameni săi de încredere la campania de transferuri din iarnă. Are de gând să aducă mai mulți jucători cu care să se bată pentru obiective ambițioase, iar pe lista sa se mai numără un atacant.

Gigi Becali a anunțat următorul transfer de la FCSB: un atacant!

Patronul FCSB a anunțat că se va implica total la echipă, inclusiv în campania de transferuri din această iarnă, și a văzut deja un posibil transfer. Este vorba despre un atacant sud-american.

”Îmi trebuie atacanți. Nu sunt de aici, sunt doar din străinătate. Negociem cu ei, deja sunt câțiva jucători pe care i-am văzut și eu. Ei au văzut meciuri întregi, eu doar bucăți. Negociem, `cât vrei, ce vrei?`. Când mă voi hotărî, voi vedea un meci întreg. O să vedeți voi când iau jucători dacă eu mă pricep sau nu. Dacă nu mă pricep, zic că sunt prost și gata.

(...)

Este un atacant argentinian, am văzut unul în liga a doua din Olanda, care mi-a plăcut. Înalt, mobil, puternic. Dar vedem, dacă e să fie, să fie”, a spus Becali, la Digi Sport.

La momentul redactării acestui articol, FCSB se află pe poziția a noua în Superliga, cu 22 de puncte după 16 etape. Roș-albaștrii au înregistrat șase victorii, patru remize și șase înfrângeri și sunt la 14 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

Ciprian Marica a găsit atacantul ideal pentru FCSB: „Are nerv, travaliu și ambiție”

Invitat la VOYO Sport Live, Ciprian Marica a vorbit despre calitățile lui Stoian și consideră că tânărul atacant merită mai multă încredere.

„Au și lot, au și bani, și condiții, au și antrenor. Ce îmi place și acum este puștiul ăsta care intră și intră foarte bine: Stoian. Tot căutăm și Gigi Becali nu-l vede pe Stoian, pe care îl are în curte acolo. Stoian este cel mai bun produs al lor de vânzare și nu i se acordă suficient de multă atenție. Stoian e număr 9, poate să joace și vârf. Jucătorul are nerv, are travaliu și ambiție, se vede că intră montat în joc și dornic să facă ceva, să demonstreze. Mie nu îmi displăcea nici Garita, nu știu ce caută de fapt Gigi Becali. Sunt curios cine va fi vârful de atac pe placul patronului”, a spus Ciprian Marica.