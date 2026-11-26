LeBron James, urmărit de recorduri! Ce a reușit starul din NBA la 41 de ani

Starul LeBron James, care va împlini 42 de ani la finele lunii decembrie, a devenit miercuri seara cel mai vârstnic jucător din istoria ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA) care a semnat o "triplă-dublă", în cursul victoriei obţinute de echipa sa, Philadelphia 76ers, în faţa formaţiei Miami Heat, cu scorul de 111-104, informează AFP.

"King James", cel mai bun marcator all-time al NBA, a încheiat meciul de miercuri cu de 25 de puncte (cel mai bun total al său de la debutul acestui sezon), 12 recuperări şi 12 pase decisive, ajutându-şi echipa să pună capăt unei serii de şapte victorii consecutive a grupării din Florida.

Desemnat ce patru ori cel mai valoros jucător al sezonului (MVP), LeBron James a fost de neoprit în sfertul al doilea, înscriind 14 puncte consecutive pentru Sixers şi oferind echipei sale un avantaj de 62-53 la pauză.