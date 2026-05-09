E gata! Spanioii au dezvăluit când semnează Jose Mourinho cu Real Madrid

În ultimele zile, au ieșit la iveală mai multe conflicte majore între jucătorii lui Real Madrid, iar căpitanul Federico Valverde a fost chiar internat în urma unui scandal cu Aurelien Tchouameni.

Conducerea clubului de pe ”Santiago Bernabeu” crede că este nevoie de un nou șoc la echipă, având în vedere că instalarea lui Alvaro Arbeloa în locul lui Xabi Alonso nu a schimbat mare lucru, iar madrilenii sunt pe cale să bifeze un nou sezon fără trofeu.

Astfel, cum se întâmplă de obicei în astfel de situații, antrenorul este primul sacrificat, iar din vară, Real Madrid va avea un nou antrenor. Presa din Spania a scris că, cel mai probabil, Jose Mourinho va reveni la echipă.

Jurnalistul EsRadio și Radio Marca, Sergio Valentin, a făcut anunțul despre noul antrenor al lui Real Madrid. Acesta a dezvăluit că negocierile dintre Florentino Perez și Jose Mourinho sunt în desfășurare și totul pare că se îndreaptă către un acord.

Valentin susține că cele două părți se vor întâlni și la începutul săptămânii următoare pentru a pune la punct toate detaliile revenirii lui ”The Special One” pe banca tehnică a lui Real Madrid.

”S-au făcut pași importanți pentru venirea lui Jose Mourinho. Cel mai probabil, marți sau miercuri, Mourinho și Florentino Pérez vor discuta din nou pentru a parafa revenirea sa”, a scris jurnalistul pe platforma X.com.