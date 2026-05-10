Vinicius i-a enervat pe fanii Barcelonei! Gestul făcut de starul lui Real Madrid La Liga
Meciul dintre Barcelona și Real Madrid se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

ViniciusReal MadridBarcelona - Real Madrid
Huiduit copios de fanii Barcelonei în prima repriză, Vinicius (25 de ani) nu s-a putut abține și a făcut un gest cu care i-a aprins și mai tare pe susținătorii echipei de pe Camp Nou.

Gestul făcut de Vinicius a aprins spiritele pe Camp Nou

A arătat, cu degetele, cifra 15, adică numărul de trofee UEFA Champions League pe care le are în palmares Real Madrid, capitol la care este, detașat, cea mai titrată echipă din lume, peste locul doi, ocupat de AC Milan, care are șapte.

Gestul făcut de starul brazilian s-a viralizat imediat pe internet și vine în contextul în care Barcelona se pregătește de sărbătoare. Un rezultat pozitiv în El Clasico îi asigură, matematic, al doilea titlu de campioană la rând.

Din sezonul următor, sunt șanse ca sud-americanul să schimbe echipa. Real Madrid pregătește o reconstrucție majoră și sunt doar cinci jucători care vor rămâne cu siguranță și din sezonul următor. Vinicius nu se află printre ei.

Echipele de start din Barcelona - Real Madrid: 

  • FC Barcelona: J. Garcia - E. Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo - Gavi, Pedri - Fermin, Olmo, Rashford - F. Torres
  • Rezerve: Aller, Araujo, Balde, Bardghij, Bernal, Casado, De Jong, Espart, Kounde, Lewandowski, Raphinha, Szczesny
  • Real Madrid: Courtois - Alex-Arnold, Rudiger, Asencio, Fran Garcia - Camavinga, Tchouameni, Bellingham - Brahim, Gonzalo, Vinicius
  • Rezerve: Lunin, Mestre, Alaba, Carreras, Mastantuono, Cestero, Jimenez, Palacios, Pitarch

Barcelona vine după victoria în fața lui Osasuna din deplasare, scor 2-1, și se află pe primul loc în La Liga cu 88 de puncte. Catalanii se situează la 11 „lungimi” de rivala din Madrid, iar cu un egal în El Clasico, echipa lui Hansi Flick devine campioana Spaniei.

De cealaltă parte, Real Madrid vine după succesul din deplasare cu Espanyol, scor 2-0, și se află pe poziția a doua cu 77 de puncte. Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în finala Supercupei Spaniei, iar atunci Barcelona a câștigat cu 3-2. 

