Huiduit copios de fanii Barcelonei în prima repriză, Vinicius (25 de ani) nu s-a putut abține și a făcut un gest cu care i-a aprins și mai tare pe susținătorii echipei de pe Camp Nou.

A arătat, cu degetele, cifra 15, adică numărul de trofee UEFA Champions League pe care le are în palmares Real Madrid, capitol la care este, detașat, cea mai titrată echipă din lume, peste locul doi, ocupat de AC Milan, care are șapte.

Gestul făcut de starul brazilian s-a viralizat imediat pe internet și vine în contextul în care Barcelona se pregătește de sărbătoare. Un rezultat pozitiv în El Clasico îi asigură, matematic, al doilea titlu de campioană la rând.