Înaintea partidei decisive pentru titlul din La Liga, presa din Spania a scris despre tensiuni uriașe la Real Madrid, culminând cu conflictul dintre Aurelien Tchouameni și Federico Valverde.

Prezent la conferința de presă pre-meci, tehnicianul Barcelonei a evitat să intre prea mult în subiect, însă a recunoscut că a fost surprins de situația de la rivali.

„Cred că aceste lucruri se întâmplă peste tot în lume, nu este ceva specific doar lui Real Madrid. Am fost puțin surprins, dar nu sunt îngrijorat, pentru că nu este echipa mea”, a spus Flick, citat de Marca.

Hansi Flick: „La Barcelona relația dintre jucători este fantastică”

Antrenorul german a ținut apoi să laude atmosfera din vestiarul Barcelonei și conexiunea dintre jucătorii crescuți la academia clubului.

„Aici, relația dintre toți jucătorii este fantastică, iar La Masia are o valoare specială datorită conexiunii pe care o au între ei. Clubul trebuie să continue această filosofie de dezvoltare a tinerelor talente.

Nu voi spune că nu există conflicte. Toți facem greșeli și suntem oameni, dar trebuie să știi cum să reacționezi.

Sunt fericit cu echipa mea, vorbesc cu ei, îi ascult. Comunicarea este foarte bună și asta este important pentru munca noastră”, a adăugat Flick.

Derby-ul dintre Barcelona și Real Madrid se joacă duminică seară, nu mai devreme de ora 22:00, iar catalanii au nevoie de un singur punct pentru a deveni matematic campioni ai Spaniei.