Singurul obstacol în calea transferului lui Andrei Rațiu la Barcelona: ”Complică și mai mult mutarea!”
Spaniolii vin cu noi detalii în legătură cu transferul lui Andrei Rațiu de la Rayo Vallecano la Barcelona.
Publicația Sport.es a confirmat ceea ce se vehicula deja în presa din Spania: Barcelona este din nou interesată de transferul internaționalului român, Andrei Rațiu.
Românul este văzut drept un înlocuitor potrivit pentru Jules Kounde, în cazul în care fotbalistul francez va părăsi gruparea catalană, însă spaniolii susțin că mutarea este complicată din cauza faptului că Rațiu și-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano până în 2030 și are stabilită o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro.
”Barcelona a reactivat varianta Andrei Rațiu.
Clubul îl consideră un profil interesant pentru postul de fundaș dreapta, însă prelungirea contractului său până în 2030 și clauza de reziliere de 25 de milioane de euro complică și mai mult mutarea.
Rațiu este văzut ca o posibilă alternativă în cazul în care Kounde va primi o ofertă importantă”, a anunțat cotidianul Sport.es.
