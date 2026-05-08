Sânge în vestiarul lui Real Madrid! Noi detalii despre încăierarea dintre Valverde și Tchouameni

Tensiunile dintre cei doi mijlocași au început de miercuri, însă conflictul fizic a escaladat joi, în timpul antrenamentului. În timpul altercației, Federico Valverde a căzut și s-a lovit de o masă. Uruguayanul a suferit un traumatism cranian care a necesitat transportul la spital și aplicarea de cusături, urmând să lipsească de pe gazon până la 14 zile.

Potrivit publicației El Mundo, directorul executiv Jose Angel Sanchez a mers personal în vestiar pentru o întâlnire de urgență. Acolo l-a găsit pe Valverde plin de sânge, în timp ce Tchouameni încerca să explice cele întâmplate.

Conducerea a deschis imediat o investigație disciplinară formală. Sancțiunile luate în calcul, stipulate în regulamentul intern, variază de la amenzi și suspendări, până la posibilitatea rezilierii contractelor sau a unui transfer forțat.

Comportamentul vestiarului a fost aspru criticat de cei prezenți. Surse apropiate situației au transmis că echipa este „foarte imatură”, precizând că majoritatea fotbaliștilor pur și simplu au stat cu capul plecat, fără să oprească incidentul.