Barcelona pregătește 100.000.000€ pentru transferul verii

Sud-americanul poate pleca de la Atletico Madrid după Campionatul Mondial din această vară, ca urmare a evoluțiilor sale tot mai bune de la echipa de club. Transferat în 2024 pentru 75 de milioane de euro, Alvarez poate pleca pentru o sumă dublă.

Barcelona pregătește 100.000.000€ pentru Julian Alvarez

Una dintre echipele care și-au anunțat deja candidatura pentru transferul lui Alvarez este Barcelona. Problema catalanilor poate fi reprezentată de suma uriașă pe care ar trebui s-o plătească, în contextul în care clubul a trecut printr-o situație delicată pe plan financiar în ultimii ani.

Cu toate acestea, Barcelona ar fi gata să plătească până la 100 de milioane de euro pentru a-l transfera pe starul argentinian de la echipa lui Diego Simeone, scrie Mundo Deportivo.

Rămâne de văzut dacă Atletico Madrid va fi dispusă să-l vândă. Recent, au apărut zvonuri potrivit cărora echipa de pe ”Metropolitano” ar fi gata să refuze orice ofertă venită pentru Julian Alvarez, chiar și una de 150 de milioane de euro.