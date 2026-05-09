Barcelona pregătește 100.000.000€ pentru transferul verii

Julian Alvarez (26 de ani) are un sezon de excepție la Atletico Madrid, iar clubul de pe ”Metropolitano” nu duce lipsă de oferte.

Sud-americanul poate pleca de la Atletico Madrid după Campionatul Mondial din această vară, ca urmare a evoluțiilor sale tot mai bune de la echipa de club. Transferat în 2024 pentru 75 de milioane de euro, Alvarez poate pleca pentru o sumă dublă.

Barcelona pregătește 100.000.000€ pentru Julian Alvarez

Una dintre echipele care și-au anunțat deja candidatura pentru transferul lui Alvarez este Barcelona. Problema catalanilor poate fi reprezentată de suma uriașă pe care ar trebui s-o plătească, în contextul în care clubul a trecut printr-o situație delicată pe plan financiar în ultimii ani.

Cu toate acestea, Barcelona ar fi gata să plătească până la 100 de milioane de euro pentru a-l transfera pe starul argentinian de la echipa lui Diego Simeone, scrie Mundo Deportivo.

Rămâne de văzut dacă Atletico Madrid va fi dispusă să-l vândă. Recent, au apărut zvonuri potrivit cărora echipa de pe ”Metropolitano” ar fi gata să refuze orice ofertă venită pentru Julian Alvarez, chiar și una de 150 de milioane de euro.

”Nu sunt în mintea lui Julian. Înțeleg că e normal ca un jucător extraordinar precum Julian Alvarez să fie dorit de Arsenal, Barcelona sau PSG pentru că este atât de bun”, spunea Simeone, despre jucătorul său.

Julian Alvarez, cifre impresionante la Atletico Madrid

Alvarez este evaluat de site-urile de specialitate la 90 de milioane de euro, iar pentru Atletico Madrid a strâns 105 de partide, reușind să înscrie 49 de goluri și să ofere alte 17 pase decisive.

75 de milioane de euro plătea Atletico Madrid pentru a-l transfera de la Manchester City pe atacantul argentinian care rivaliza cu Erling Haaland pentru postul de atacant al ”cetățenilor”.

