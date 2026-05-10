de Dan Chilom

Poate exista dramă mai mare pentru un fan al lui Real Madrid decât aceea ca eterna rivală, Barcelona, să ia matematic titlul într-un meci direct? Nu poate exista! Iar asta se poate întâmpla azi, de la ora 22:00, în “El Clasico”.

Barca este pregătită de fiesta cuceririi celui de-al 29 -lea titlu de regină a Spaniei, dar pentru asta, trupa lui Hansi Flick, trebuie să nu piardă în partida de azi de pe Camp Nou. Și un egal o face campioană. Între cele două mari rivale, există în acest moment o diferență de 11 puncte în favoarea catalanilor.

Barca are și cel mai bun atac din “La Liga”, 89 de reușite în 34 de partide, o medie de 2,6 goluri per meci.

Barcelona - Real Madrid | Echipe probabile

Barcelona:

Garcia- Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo, Pedri, Gavi , Olmo Rashford, Fermin; Lewandowski

Real Madrid:

Courtois, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, F. Garcia; Camavinga, Tchouameni, Pitarch; Bellingham; Vinicius, Mbappe

Barcelona - Real Madrid | Mbappe a fost recuperat

Starul lui Real Madrid, Kylian Mbappe, a fost recuperat după accidentare, și în proporție de 90% va începe meciul din primul minut.

Trupa Blaugrana s-a impus în ultimul “El Clasico” cu scorul de 3-2, meci disputat pe 11 Ianuarie 2026, în Supercupa Spaniei.

În ultimele 10 confruntări directe, Barca o conduce pe Madrid cu 6-4!

Barcelona - Real Madrid | Cine e centralul din El Clasico

Casele de pariuri o dau favorită la victorie pe echipa catalană, oferindu-i o cotă de 1.62

Real Madrid are 4.90 pentru un eventual succes.

Egal - 5.00

Madridul n-a mai câștigat pe Camp Nou din 23 octombrie 2023.

Pariul “ambele echipe marchează” are o cotă de 1.61.

Meciul va fi condus la centru de Alejandro Hernandez Hernandez, singurul arbitru spaniol care va arbitra și la Cupa Mondială din această vară. “Centralul” de 43 de ani, acordă în medie 5,31 cartonașe galbene pe meci, și 0,26 roșii.

Sugestia Sport.ro: Ambele echipe marchează și 3 +