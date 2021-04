Barcelona, pregatita sa se desparta de unul dintre pustii talentati ai echipei! Ce scriu jurnalistii din Spania si unde ar putea ajunge

Catalanii pregatesc schimbari ale lotului in vara, mai ales dupa venirea lui Joan Laporta la club.

Odata cu noul presedinte vine si o noua filosofie in ceea ce priveste tranferurile, iar Joan Laporta pare ca e decis sa mizeze pe transferuri cu nume mai sonor in detrimentul unor pusti care au nevoie de timp pentru a ajunge la potentialul maxim.

Cotidianul Sport, publicatie apropiata de Barcelona, vorbeste despre posibila plecare a lui Francisco Trincao, extrema portugheza adusa in vara lui 2020, de la Braga, in schimbul a 31 de milioane de euro, dar care nu a reusit sa confirme si sa aiba evolutii constante pe Camp Nou. Trincao a fost folosit in 39 de partide oficiale in sezonul 2020/2021, marcand de trei ori si reusind doua pase decisive.



Internationalul portughez a fost titular in doar sapte dintre aceste jocuri, iar in ultima perioada minutele prinse pe teren a fost din ce in ce mai putine, danezul Braithwaite fiind preferat in detrimentul sau.

Un alt motiv pentru care portughezul nu mai are loc la catalani ar fi si schimbarea de sistem impusa de Koeman, care a mizat in majoritatea partidelor pe un 3-5-2, iar un fotbalist care nu are un travaliu asa impresionat precum Trincao nu a reusit sa-si gaseasca locul in acest sistem, el fiind preferat doar in anumite meciuri cand echipa a jucat in sistemul 4-3-3.

Portughezul ar putea ajunge in Premier League, mai multe echipe fiind cu ochii pe el inca de pe vremea cand se afla la Braga, printre acestea numarandu-se Wolves, Everton sau Southampton.