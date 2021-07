BREAKING NEWS | Barcelona scapa de Trincao si-l trimite in Premier League! Cu ce formatia a semnat portughezul

Catalanii se mai si despart de jucatori, dupa ce au reusit cateva transferuri.

Dupa ce a reusit sa-i aduca pe Sergio Aguero, Eric Garcia si Memphis Depay, Barcelona e nevoita sa se mai si desparta de anumiti fotbalisti, numarul jucatoriilor fiind deja mult prea mare, in ciuda faptului ca echipa catalana va evolua in 6 competitii in stagiunea urmatoare.

Francisco Trincao o paraseste pe Barcelona, dupa doar un sezon petrecut la catalani, iar destinatia nu este neaparat una surprinzatoare. Wolverhampton este echipa care l-a inregimentat pe portughez, care va juca sub forma de imprumut pentru sezonul urmator, existand o optiune de cumparare de 30 de milioane de euro pentru englezi.



Wolverhampton e recunoscuta in Premier League pentru faptul ca este o mini selectionata a Portugaliei, fiind un club care este controlat de Jorge Mendes, celebrul impresar care il are ca si client si pe cel mai bun jucator al lumii, Cristiano Ronaldo.