Barcelona il blindeaza pe 'pustiul-minune' Ansu Fati! Contractul pe care Laporta e pregatit sa il ofere

Ansu Fati va putea semna un contract cu Barcelona valabil pana in 2026.

Barcelona doreste sa ii prelungeasca intelegerea lui Ansu Fati, caruia ii expira contractul in 2022. Au existat speculatii ca tanarul atacant ar putea pleca liber de contract in vara anului viitor, iar catalanii vor sa se asigure ca spaniolul va sta cel putin pana in 2026 la club.

Jucatorul in varsta de doar 18 ani este momentan accidentat din cauza unor probleme la meniscul de la genunchiul drept si a trecut deja prin doua operatii. In plus, Fati este foarte aproape de a trece si printr-o a treia interventie, din cauza procesului lent de recuperare.

Totusi, clubul de pe Camp Nou considera ca atacantul va reveni la forma de dinaintea accidentarii, iar oficialii vor sa se asigure ca va ramane in continuare la Barcelona.

Potrivit Mundo Deportivo, Ansu Fati are un contract pana in 2022 cu optiune de prelungire din partea clubului cu inca doi ani. Insa, Jorge Mendes, agentul atacantului, considera ca prelungirea contractului pentru inca doi ani nu este valabila.

In aceasta situatie, pentru a nu-l pierde pe Fati, Joan Laporta doreste sa ii ofere un alt contract tanarului jucator. Conducerea Barcelonei doreste sa-si protejeze tinerii proveniti din academie pentru a asigura un viitor cat mai bun clubului.

Ansu Fati a jucat doar 10 meciuri in acest sezon pentru Barcelona si a marcat 5 goluri. Cel mai probabil atacantul Barcelonei va rata tot sezonul si, de asemenea are sanse mari sa lipseasca de la Campionatul European din aceasta vara.