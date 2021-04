Opera de arta a lui Griezmann l-a facut pana si pe Messi sa aplaude! Gol fantastic pentru Barcelona! Cum a marcat campionul mondial

Griezmann a fost omul meciului cu Villarreal!

'Grizou' a inscris ambele goluri ale unei victorii vitale in lupta pentru titlu din La Liga. Primul gol al atacantului a fost cu totul special. Gasit de o pasa lunga a lui Mingueza, in minutul 28, Griezmann a punctat cu un lob care nu i-a dat nicio sansa lui Asenjo. Tot Griezmann a facut 2-1 pentru Barca in minutul 33. Villarreal a deschis scorul in minutul 26 prin Samuel Chukwueze.



Golazo de Griezmann para poner el empate a 1 #VillarrealBarca pic.twitter.com/J1ASEK2Uwv — ElHuffPost Deportes (@HuffPostDeporte) April 25, 2021

Cele mai importante evenimente ale meciului:

Clasamentul momentului in La Liga: