Barcelona a pus ochii pe un fundas din Serie A! Cine este fotbalistul dorit pe Camp Nou 

Barcelona vrea sa isi betoneze apararea cu un fundas de la Inter.

Joan Laporta are o sarcina grea la Barcelona. Fostul mandat, in care i-a purtat pe catalani pe cele mai inalte culmi, ii face pe fani sa aiba pretentii de la presedintele clubului.

Situatia este diferita fata de deceniul trecut, Barcelona avand datorii de aproape 1 miliard de euro.

Joan Laporta s-a orientat numai spre jucatori liberi de contract, deocamdata, precum Eric Garcia si Kun Aguero, ambii de la Manchester City. Dar se pare ca presedintele catalan doreste sa faca si investitii in prima sa perioada de transferuri.

Conform calciomercato.com, Alessandro Bastoni este o tinta pentru Barcelona. Fundasul central italian, in varsta de 22 de ani, este o piesa de baza in defensiva lui Inter. Jucatorul a fost utilizat de Antonio Conte in 37 de meciuri sezonul acesta si a reusit sa ofere 4 pase decisive.

Bastoni mai are contrat pana in 2023 cu Inter, iar cota lui, potrivit transfermarkt este de 55 de milioane de euro.

Vanzarea lui Umtiti, Puig, Trincao sau Braithwaite i-ar putea aduce lui Laporta banii necesari pentru fundasul central dorit.