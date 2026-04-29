Tottenham Hotspur se pregăteşte să-şi întărească apărarea pentru sezonul viitor cu fundaşul central argentinian Marcos Senesi, care evoluează la rivala Bournemouth, scrie Goal.com.

Oficialii lui Spurs ar fi ajuns la un acord de principiu cu jucătorul sud-american, care a acceptat să vină la Tottenham doar dacă actuala echipă a lui Radu Drăguşin va reuşi să se salveze de la retrogradare.

Liverpool şi Manchester United sunt alte două cluburi din Premier League care monitorizează situaţia lui Marcos Senesi, aflat la final de contract cu Bournemouth.

În vârstă de 28 de ani, Marcos Senesi are trei selecţii la naţionala Argentinei. Înainte de a semna cu Bournemouth, în 2022, el a mai evoluat în Europa, la Feyenoord Rotterdam (2019-2022), scrie Agerpres.

Radu Drăgușin și-a dat acordul! Echipa de Champions League care plătește 20 de milioane de euro pentru stoperul român

Radu Drăgușin este tot mai aproape de o despărțire de Tottenham Hotspur. Fundașul central este dorit cu insistență în Bundesliga, iar transferul se poate realiza în vară.

Situația de la formația londoneză este una extrem de complicată în actuala stagiune. Echipa se află pe un loc retrogradabil în Premier League, riscând prezența în Championship din sezonul viitor. În plus, Radu Drăgușin a bifat puține prezențe pe teren, fiind afectat de o accidentare serioasă suferită în luna ianuarie a anului trecut. El a revenit pe gazon abia în decembrie, într-o perioadă în care echipa traversa deja o formă sportivă slabă.

Potrivit informațiilor publicate de Fanatik, RB Leipzig intenționează să îl aducă pe internaționalul român în Germania. Conducerea clubului din Bundesliga este pregătită să ofere 20 de milioane de euro pentru această mutare, sumă care reprezintă jumătate din bugetul total de transferuri alocat pentru perioada de mercato din vară. Nemții caută să investească acești bani în doi jucători, iar Drăgușin este principala țintă pentru defensivă.

Fotbalistul și-a dat deja acordul de principiu pentru a evolua în campionatul german. Agentul jucătorului, Florin Manea, a călătorit recent în Germania pentru a inspecta facilitățile celor de la Leipzig, prilej cu care a urmărit din tribune și partida împotriva formației Union Berlin, fiind impresionat de condițiile găsite la club.

O eventuală retrogradare a lui Tottenham ar facilita semnificativ plecarea. Dacă londonezii ajung în liga a doua, salariul apărătorului ar suferi o reducere substanțială, detaliu care l-ar putea determina să ia în calcul negocierile cu alte cluburi.

În anul 2024, Tottenham a achitat 25 de milioane de euro către Genoa pentru a-și asigura serviciile internaționalului român, iar acum englezii ar fi dispuși să îl lase să plece pentru 20 de milioane.