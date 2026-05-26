Arabii vin după starul Craiovei: „Principala țintă!"

Formația din Bănie va avea o misiune grea, după realizarea eventului: păstrarea jucătorilor care au contribuit cel mai mult la această performanță.

Universitatea Craiova trăiește acum perioada frumoasă de după câștigarea titlului și Cupei României. 

Oltenii au disputat ultimul meci, în actuala campanie, 0-0 cu Rapid, în deplasare. A fost un duel fără nicio importanță, în condițiile în care Craiova era deja campioană, iar trupa pregătită de Costel Gâlcă irosise toate șansele de a termina pe 4, loc de barajul european.

Așadar, Rapid – Universitatea Craiova a fost ultima partidă pentru foarte mulți jucători din cele două tabere. Din motive diferite. La Rapid, va urma o „curățenie“ a lotului după încă un sezon ratat, pe când la Universitatea Craiova vor curge ofertele pentru vedetele alb-albaștrilor după un sezon istoric. Și deja avem o confirmare, în acest sens.

Assad Al-Hamlawi, în vizorul celui mai titrat club african

Al-Ahly Cairo insistă pentru Assad Al-Hamlawi

Printre jucătorii pentru care au sosit deja oferte se numără palestinianul Assad Al-Hamlawi (25 de ani). Sport.ro a dezvăluit aici că Al-Ahly Cairo, cea mai titrată formație din Africa, e interesată de vârful Universității. Între timp, presa egipteană a dezvoltat acest subiect și a scris că Al-Hamlawi e principala țintă a celor de la Al-Ahly pentru perioada mercato.

Pe lângă cifrele sale excelente din acest sezon, Al-Hamlawi mai are un avantaj. El s-a născut în Suedia și a crescut în această țară, dar deține dublă cetățenie. Având în vedere că e posesor de pașaport palestinian, el poate fi legitimat de Al-Ahly Cairo fără să ocupe locul unui stranier din Europa. De aceea, șefii lui Al-Ahly își vor intensifica eforturile pentru transferul atacantului de 25 de ani“, a notat presa din Egipt.

În acest sezon, Assad Al-Hamlawi a adunat 47 de meciuri, 16 goluri și 4 pase de gol pentru Universitatea Craiova. El a fost adus la club, în vara anului trecut, de la Slask Wroclaw (Polonia) în schimbul sumei de un milion de euro. La ora actuală, cota sa de piață e de 1,4 milioane de euro.

