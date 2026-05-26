Arabii vin după starul Craiovei: „Principala țintă!“

Așadar, Rapid – Universitatea Craiova a fost ultima partidă pentru foarte mulți jucători din cele două tabere. Din motive diferite. La Rapid, va urma o „curățenie“ a lotului după încă un sezon ratat, pe când la Universitatea Craiova vor curge ofertele pentru vedetele alb-albaștrilor după un sezon istoric. Și deja avem o confirmare, în acest sens.

Oltenii au disputat ultimul meci, în actuala campanie, 0-0 cu Rapid, în deplasare. A fost un duel fără nicio importanță, în condițiile în care Craiova era deja campioană, iar trupa pregătită de Costel Gâlcă irosise toate șansele de a termina pe 4, loc de barajul european.

Al-Ahly Cairo insistă pentru Assad Al-Hamlawi

Printre jucătorii pentru care au sosit deja oferte se numără palestinianul Assad Al-Hamlawi (25 de ani). Sport.ro a dezvăluit aici că Al-Ahly Cairo, cea mai titrată formație din Africa, e interesată de vârful Universității. Între timp, presa egipteană a dezvoltat acest subiect și a scris că Al-Hamlawi e principala țintă a celor de la Al-Ahly pentru perioada mercato.

„Pe lângă cifrele sale excelente din acest sezon, Al-Hamlawi mai are un avantaj. El s-a născut în Suedia și a crescut în această țară, dar deține dublă cetățenie. Având în vedere că e posesor de pașaport palestinian, el poate fi legitimat de Al-Ahly Cairo fără să ocupe locul unui stranier din Europa. De aceea, șefii lui Al-Ahly își vor intensifica eforturile pentru transferul atacantului de 25 de ani“, a notat presa din Egipt.

În acest sezon, Assad Al-Hamlawi a adunat 47 de meciuri, 16 goluri și 4 pase de gol pentru Universitatea Craiova. El a fost adus la club, în vara anului trecut, de la Slask Wroclaw (Polonia) în schimbul sumei de un milion de euro. La ora actuală, cota sa de piață e de 1,4 milioane de euro.