Carlos Queiroz a hotărât ce jucători vor merge la CM 2026

Selecționerul Carlos Queiroz a anunțat lotul cu care reprezentativa din Vestul Africii va înfrunta Țara Galilor, într-un amical disputat pe 2 iunie, pe Cardiff City Stadium. Același lot va fi deplasat și la Cupa Mondială, acolo unde "Black Stars" fac parte din Grupa L, urmând să dea piept cu Panama (17 iunie / BMO Field, Toronto), Anglia (23 iunie / Gillette Stadium, Foxborough) și Croația (27 iunie / Lincoln Financial Field, Philadelphia).

Din lotul anunțat nu lipsesc vedetele Jordan Ayew, Inaki Williams, Antoine Semenyo sau Thomas Partey, dar nici Baba Abdul Rahman, elevul lui Răzvan Lucescu la PAOK Salonic, Abdul Mumin, coechipierul lui Horațiu Moldovan la Oviedo, sau Abdul Mumin, colegul lui Andrei Rațiu la Rayo Vallecano.

Pe lista absențelor importante se află Mohammed Salisu (AS Monaco / accidentat), Tariq Lamptey (ultima dată la Fiorentina / accidentat), Mohammed Kudus (Tottenham / accidentat), Salis Abdul Samed (Nice), Ransford-Yeboah Konigsdorffer (Hamburg) sau Joseph Paintsil (LA Galaxy).

Lotul Ghanei pentru amicalul cu Țara Galilor și CM 2026:

Portari - Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (FC St. Gallen), Joseph Anang (St. Patrick's Athletic), Solomon Agbasi (Accra Hearts of Oak), Paul Reverson (Jong Ajax)

Fundași - Baba Abdul Rahman (PAOK Salonic), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Istanbul Bașakșehir), Jonas Adjetey (VfL Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice), Alexander Djiku (Spartak Moscova)

Mijlocași - Elisha Owusu (Auxerre), Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (AS St. Etienne), Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland), Abdul Fatawu (Leicester City), Kamaldeen Sulemana (Atalanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah)

Atacanți - Ernest Nuamah (Ol. Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City)