Under nou la FCSB? MM Stoica aruncă bomba: „E născut 2007, avem mari speranțe la el”

Regula U21 rămâne una dintre marile provocări pentru campioana României. 

Dacă în urmă cu câteva luni Mihai Stoica anunța că roș-albaștrii vor miza pe un portar eligibil pentru regulă, acum planurile s-au schimbat.

Oficialul a dezvăluit înaintea barajului pentru Conference League cu Dinamo București că postul de fundaș stânga ar putea deveni soluția pentru regula U21 în sezonul 2026-2027. Principalul nume vizat este Ricardo Pădurariu.

MM Stoica, despre Pădurariu: „Avem mari speranțe la el”

Fundașul stânga de 19 ani revine la FCSB după împrumutul la Corvinul Hunedoara, unde a avut un sezon foarte bun în Liga 2 și a contribuit la promovarea echipei în Superliga.

Pădurariu a bifat 33 de meciuri în toate competițiile, a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă, cifre excelente pentru un fundaș lateral. Evoluțiile sale i-au convins pe șefii clubului că poate deveni o variantă serioasă pentru primul „11”.

„Ricardo Pădurariu ar putea să fie important pentru noi. E născut 2007, avem mari speranțe la el. Dacă ar fi ce credem noi, putem să ne dublăm acolo cu încă un jucător sub vârstă, care să joace și în dreapta, și în stânga”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Oficialul FCSB a explicat și de ce ideea folosirii unui portar U21 nu mai pare atât de sigură. MM Stoica consideră că presiunea meciurilor importante poate deveni dificilă pentru un goalkeeper foarte tânăr.

„Nu se știe dacă vom juca cu portar sub vârstă. Un portar foarte tânăr, la un meci cu asemenea încărcătură... astea nu sunt meciuri pentru copii de 19 ani”, a mai declarat oficialul roș-albaștrilor.

Cotat la 400.000 de euro, Ricardo Pădurariu are deja două trofee în carieră, deși are doar 19 ani. Fundașul a câștigat Liga 3 cu Gloria Bistrița și Liga 2 cu Corvinul Hunedoara.

