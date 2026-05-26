Pancu pune piciorul în prag! A solicitat cinci transferuri la Rapid: ”Am discutat de două ori cu Dan Șucu!”

Daniel Pancu o va prelua în această vară pe Rapid.

Antrenorul care a făcut minuni la CFR Cluj și a calificat echipa în cupele europene, deși atunci când a preluat-o, ardelenii se băteau la retrogradare, nu va mai continua în Gruia. 

Daniel Pancu a pregătit primele măsuri la Rapid

Nemulțumirile tehnicianului cu privire la întârzierile salariale, cu baza de pregătire, dar și cu transferurile l-au determinat pe Pancu să plece de la CFR Cluj. Antrenorul a bătut deja palma cu Rapid și pregătește deja următorul sezon. 

Antrenorul a luat deja primele măsuri majore la Rapid, bineînțeles după ce s-a consultat cu Dan Șucu, acționarul majoritar al giuleștenilor. 

Pancu a solicitat cinci transferuri importante, cinci jucători care să poată intra direct în primul 11 la Rapid. De altfel, antrenorul a anunțat că vrea să mizeze mult mai mult și pe jucătorii tineri pe care îi cunoaște deja de la naționala U21.

Bilașco știe și profilurile de jucători. Am discutat cu Marius. A fost plecat în Portugalia să vadă jucători pentru Rapid. Va trebui să aducem fotbaliști noi, 4-5 titulari, jumătate de echipă. Contează enorm pentru mine, ca antrenor, caracterul jucătorilor. (...)

Rapid are mulți jucători tineri, care se întorc în vară, pe care-i cunosc. Clubul a investit mult anii ăștia și din păcate pentru el nu a cules nimic. Se întorc Rareș Pop, El Sawy, Ignat, Ungureanu. Din partea patronului există un interes să folosim jucători tineri”, a spus Pancu la GSP.

