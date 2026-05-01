"Am fost la discuții!" Mihai Pintilii, dezvăluiri după întâlnirea cu Burleanu + replică pentru Mihai Stoica

Mijlocașul ofensiv Bernardo Silva (31 de ani) așteaptă să primească o ofertă din partea Barcelonei, informează publicația catalană Sport, citată de Transfer News Live.

Bernardo Silva, potențiala lovitură pentru Barcelona

Silva va fi liber de contract după Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. Angajamentul său cu Manchester City expiră pe 30 iunie 2026, la finalul sezonului curent.

Căpitanul „cetățenilor” a fost ofertat deja de către Juventus Torino, însă așteaptă în continuare un semn din partea Barcelonei.

Silva își dorește neapărat să continue la cel mai înalt nivel. Prin urmare, mijlocașul ofensiv nu este dispus să accepte nicio eventuală ofertă din Statele Unite sau Arabia Saudită.

Un mijlocaș crucial de-a lungul anilor la City

Bernardo Silva s-a numărat printre cei mai importanți fotbaliști din angrenajul lui Pep Guardiola și își păstrează, inclusiv în sezonul curent, statutul de titular incontestabil la Manchester City.

Silva l-a ajutat pe Guardiola să câștige numeroase trofee, printre care șase Premier League și o Ligă a Campionilor (2023).

Bernardo Silva a adunat la Manchester City 454 de meciuri oficiale, în care a marcat 76 de goluri și a furnizat 77 de pase decisive. Dincolo de statistici, Silva s-a remarcat printr-o tehnică spectaculoasă și o viziune pe măsură.