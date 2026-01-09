Real Madrid și Barcelona se luptă să transfere gratuit același star!

Alexandru Hațieganu
Cine este fotbalistul din Premier League pe care au pus ochii cei doi giganți ai Spaniei. 

Marc Guehi Real Madrid Barcelona Crystal Palace
Real Madrid și Barcelona rămân angrenate în tentativa de a-l transfera din vară liber de contract pe Marc Guehi (25 de ani), de la Crystal Palace.

Real Madrid și Barcelona îl vor pe Marc Guehi

Ambii giganți spanioli caută soluții pentru a-și întări defensiva, iar fundașul central cu experiență în Premier League a atras atenția mai multor cluburi cu pretenții. 

La rândul său, Marc Guehi este interesat să facă un pas în față în carieră după ce îi va expira angajamentul curent cu Crystal Palace, după cum informează Transfer News Live citând TEAMtalk. 

Marc Guehi, important și pentru naționala Angliei

Fundașul central a strâns pentru prima reprezentativă a Angliei 26 de selecții și un gol. Contractul lui Guehi cu formația Crystal Palace expiră pe 30.06.2026.

Gruparea sa actuală l-a transferat, în vara anului 2021, de la Chelsea în schimbul unei sume de peste 23 de milioane de euro.

  • 187 de meciuri oficiale, 11 goluri și 8 pase decisive a adunat Marc Guehi pentru Crystal Palace.
  • 55 de milioane de euro reprezintă cota sa de piață, conform Transfermarkt.
