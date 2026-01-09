Real Madrid și Barcelona se luptă să transfere gratuit același star!

Real Madrid și Barcelona rămân angrenate în tentativa de a-l transfera din vară liber de contract pe Marc Guehi (25 de ani), de la Crystal Palace.

Real Madrid și Barcelona îl vor pe Marc Guehi

Ambii giganți spanioli caută soluții pentru a-și întări defensiva, iar fundașul central cu experiență în Premier League a atras atenția mai multor cluburi cu pretenții.

La rândul său, Marc Guehi este interesat să facă un pas în față în carieră după ce îi va expira angajamentul curent cu Crystal Palace, după cum informează Transfer News Live citând TEAMtalk.

