Rapid s-a impus cu 2-1 în fața Unirii Slobozia, într-un meci din runda 29 a Superligii, care s-a jucat pe arena ialomițenilor.

Giuleștenii au marcat prin Daniel Paraschiv (24') și Alex Dobre (67'), în timp ce echipa lui Claudiu Niculescu a înscris prin Albu (57').

Claudiu Niculescu: „Pentru mine asta oferă speranţă”

Antrenorul Unirii Slobozia s-a arătat mulțumit de jocul prestat de echipa sa în meciul cu Rapid, chiar dacă ialomițenii au pierdut.

Claudiu Niculescu a explicat că în play-out va fi o cu totul altă competiție pentru formația sa.

„E normal ca, după înfrângeri, să nu fii foarte lucid şi să fii puţin temător. Odată ce au înfrânt această teamă, am reuşit să punem probleme Rapidului, iar pentru mine asta oferă speranţă pentru ce urmează de duminică înainte.

(n.r. Urmează partida cu Argeş, credeţi că vor fi relaxaţi?) Sunt convins că vor trata meciul cu maximă seriozitate, vor juca în faţa propriilor suporteri şi trebuie felicitaţi că s-au calificat în play-off. Până atunci însă mai sunt câteva zile, iar noi trebuie să ne revenim din punct de vedere fizic şi psihic. Din păcate, există doi jucători care nu pot evolua; există o clauză şi nu pot juca împotriva echipei de care aparţin (n.r. Argeş), fiind veniţi sub formă de împrumut: Dulcea şi Orozco, din câte ştiu eu, sper să nu greşesc.

Important este să încheiem sezonul regulat cu fruntea sus, adică după meciul de duminică să fim împăcaţi cu noi înşine că am făcut tot ce am putut. Play-out-ul este un alt campionat, unde se va juca totul”, a spus Claudiu Niculescu.

În urma acestei victorii, Rapid a urcat pe locul doi în clasamentul Superligii și s-a apropiat din nou la patru puncte de liderul Universitatea Craiova.

De cealaltă parte, Unirea Slobozia se află pe locul 14 în Superliga cu 24 de puncte în 29 de meciuri.