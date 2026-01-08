În ultimul act, "Los Blancos" vor da peste rivalii de la FC Barcelona. Catalanii au spulberat-o pe Athletic Bilbao în prima semifinală, scor 5-0.



Real Madrid s-a calificat în finala Supercupei Spaniei



Meciul de la Jeddah a început perfect pentru Real Madrid. Federico Valverde a deschis scorul în minutul 2, dintr-o lovitură liberă de la mare distanță. Șutul acestuia a fost imparabil.



Real Madrid s-a distanțat pe tabelă în minutul 55. Rodrygo a rămas singur cu portarul Jan Oblak și l-a executat pentru 2-0.



Atletico a revenit în meci după numai trei minute, când Alexander Sorloth a marcat cu o lovitură de cap.



Catalanii au câștigat ediția precedentă



Pentru al patrulea an consecutiv, în finala Supercupei Spaniei se vor duela cele două mari rivale din Spania: FC Barcelona și Real Madrid.



În 2025, catalanii au câștigat spectaculos trofeul. Elevii lui Hansi Flick au înscris cinci goluri în ultimul act, iar FC Barcelona s-a impus cu 5-2.



Real Madrid a câștigat ediția din 2024, scor 4-1. În 2023, FC Barcelona a triumfat în ultimul act de la Riad.



În total, FC Barcelona a câștigat de 15 ori Supercupa Spaniei. Record absolut. Real Madrid a obținut 13 trofee.

