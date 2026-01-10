Toate meciurile din Premier League pot fi urmărite în exclusivitate pe VOYO.



Londonezii se pregătesc acum să facă noi transferuri de răsunet. Perioada de mercato de iarnă din Premier League a început pe 1 ianuarie și se va încheia pe 2 februarie.



Fermin Lopez și Rafael Leao, pe lista lui Chelsea



Potrivit publicației Mundo Deportivo, conducerea lui Chelsea a întocmit o listă scurtă de achiziții pentru actuala perioadă de mercato. Pe aceasta se află Fermin Lopez (22 de ani, FC Barcelona) și Rafael Leao (26 de ani, AC Milan), iar bugetul total alocat pentru cei doi ar putea ajunge la 150 de milioane de euro.



Fermin Lopez se află de mai mult timp în atenția londonezilor. În vara anului trecut, presa din Spania scria că FC Barcelona ar fi dispusă să-l cedeze pe mijlocaș în schimbul unei sume de cel puțin 70 de milioane de euro.



Rafael Leao ar lua și el în calcul o eventuală plecare de la AC Milan, fiind atras de ideea unui transfer în Premier League sau La Liga.



Atacantul portughez evoluează pe San Siro din august 2019, când a fost transferat de la Lille pentru 49,5 milioane de euro. Până în prezent, Leao a bifat 273 de meciuri pentru AC Milan, reușind 77 de goluri și 63 de pase decisive. Acesta mai are contract cu gruparea italiană până în 2028.

