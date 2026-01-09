Barcelona dă lovitura de 65.000.000 de euro! Colegul lui Drăgușin, dorit de Hansi Flick

Catalanii sunt în căutarea unui fundaș central, după ce de la echipa din La Liga a plecat în vara anului 2025 Inigo Martinez.

Apărarea lui Hansi Flick a fost slăbită în urma mutării lui Martinez la Al-Nassr, iar Ronald Araujo nu a reușit să ajungă la nivelul spaniolului.



Hansi Flick a pus ochii pe colegul lui Radu Drăgușin



Antrenorul german a cerut un fundaș central în această iarnă, dar venirea lui Cancelo va fi, cel mai probabil, singura mutare a catalanilor din această perioadă de transferuri.

Barcelona și-a făcut însă lista transferurilor pentru vară, iar numele lui Micky van de Ven este pe placul liderului din Spania, conform jurnalistului Ekrem Konur.