Barcelona dă lovitura de 65.000.000 de euro! Colegul lui Drăgușin, dorit de Hansi Flick

Ovidiu Neacșu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Barcelona vrea să își întărească lotul, iar pozițiile în care își dorește Hansi Flick jucători sunt cea de fundaș central și cea de atacant central.

Micky van de VenTottenham HotspurBarcelonaPremier League
Catalanii sunt în căutarea unui fundaș central, după ce de la echipa din La Liga a plecat în vara anului 2025 Inigo Martinez. 

Apărarea lui Hansi Flick a fost slăbită în urma mutării lui Martinez la Al-Nassr, iar Ronald Araujo nu a reușit să ajungă la nivelul spaniolului.

Hansi Flick a pus ochii pe colegul lui Radu Drăgușin 

Antrenorul german a cerut un fundaș central în această iarnă, dar venirea lui Cancelo va fi, cel mai probabil, singura mutare a catalanilor din această perioadă de transferuri.

Barcelona și-a făcut însă lista transferurilor pentru vară, iar numele lui Micky van de Ven este pe placul liderului din Spania, conform jurnalistului Ekrem Konur.

Colegul lui Radu Drăgușin este unul dintre oamenii de bază ai lui Tottenham și formează o pereche solidă în defensivă formației din Premier League alături de Cristian Romero.

Fundașul olandez a adunat 78 de partide în tricoul echipei la care evoluează și Radu Drăgușin și a reușit să marcheze nouă goluri și să ofere trei pase decisive.

65 de milioane de euro este cota lui Micky van de Ven, conform site-uliu de specialitate Transfermarkt.com.

