Barcelona, gata sa-i plateasca clauza de reziliere "inlocuitorului lui Iniesta". Spaniolii au aflat care e tinta

Barcelona a pus ochii pe mijlocasul Fabian Ruiz, de la Betis Sevilla, si intentioneaza chiar sa ii achite clauza de reziliere acestuia la finalul sezonului.

Presa spaniola noteaza ca Fabian Ruiz, in varsta de 22 de ani, a avut prestatii excelente in acest sezon si a ajuns in atentia lui Ernesto Valverde si a sefilor clubului de pe Camp Nou.

Fabian Ruiz este fost international spaniol U21 si a jucat si pentru Elche, sub forma de imprumut de la Betis. Spre deosebire de Iniesta, el are 1.89 metri!

Clauza mijlocasului spaniol este de 30 de milioane de euro, acesta avand contract pana in 2023.

32 de meciuri si 3 goluri are Fabian Ruiz in acest sezon din La Liga, in care Betis se afla pe locul 5.