GALERIE FOTO Eleonora Incardona a întors toate privirile la Derby d’Italia: „Te iubesc!”

Eleonora Incardona a întors toate privirile la Derby d’Italia: „Te iubesc!” Serie A
Jurnalista Eleonora Incardona a atras toate privirile la meciul Inter Milano - Juventus Torino, câștigat de „Nerazzurri” cu 3-2 în etapa a 25-a din Serie A. 

Eleonora Incardonajuventuscristi chivuInter Milano
Inter a marcat prin autogolul lui Andrea Cambiaso (17') și reușitele lui Francesco Pio Esposito (76') și Piotr Zielinski (90'), în timp ce Juventus a punctat prin Cambiaso (26') și Manuel Locatelli (83'), având și un jucător eliminat, Pierre Kalulu, în minutul 42.

Eleonora Incardona a întors toate privirile la Derby d’Italia: „Te iubesc!”

Pe stadion, Eleonora a atras atenția cu o ținută elegantă. Jurnalista s-a îmbrăcat cu o maletă roșie, sacou roșu și rochiță neagră, completate de o curea sofisticată. 

Jurnalista a sărbătorit ziua de Valentine’s Day la muncă și a împărtășit alături de fanii ei momente de pe suprafața de joc.

În nici 11 ore, postarea a strâns peste 34.000 de like-uri și zeci de comentarii admirative: „Superbă!”, „Ce frumoasă ești!”, „Te iubesc!”, „Ești o zeită!”.

Eleonora și-a început cariera în 2010, când a participat la Miss Italia, dar în loc să rămână în lumea modellingului, a ales să se dedice jurnalismului sportiv. 

Ea a debutat la Sportitalia, unde le-a atras atenția celor de la DAZN, unde acum este una dintre cele mai importante figuri din Serie A și Champions League.

