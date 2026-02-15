Eleonora Incardona a întors toate privirile la Derby d’Italia: „Te iubesc!”

Pe stadion, Eleonora a atras atenția cu o ținută elegantă. Jurnalista s-a îmbrăcat cu o maletă roșie, sacou roșu și rochiță neagră, completate de o curea sofisticată.

Inter a marcat prin autogolul lui Andrea Cambiaso (17') și reușitele lui Francesco Pio Esposito (76') și Piotr Zielinski (90'), în timp ce Juventus a punctat prin Cambiaso (26') și Manuel Locatelli (83'), având și un jucător eliminat, Pierre Kalulu, în minutul 42.

UTA - FC Botoșani 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Duel direct pentru play-off

Este „noul Eriksen”: Eduardo Bove a revenit după 14 luni de pauză

Alessandro Bastoni e convins, după ce Inter a bătut-o pe Juventus: ”A sosit momentul”

Jurnalista a sărbătorit ziua de Valentine’s Day la muncă și a împărtășit alături de fanii ei momente de pe suprafața de joc.

În nici 11 ore, postarea a strâns peste 34.000 de like-uri și zeci de comentarii admirative: „Superbă!”, „Ce frumoasă ești!”, „Te iubesc!”, „Ești o zeită!”.

Eleonora și-a început cariera în 2010, când a participat la Miss Italia, dar în loc să rămână în lumea modellingului, a ales să se dedice jurnalismului sportiv.

Ea a debutat la Sportitalia, unde le-a atras atenția celor de la DAZN, unde acum este una dintre cele mai importante figuri din Serie A și Champions League.