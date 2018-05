BOMBA! CFR Cluj, gata sa-i achite clauza lui Budescu! Mutare SOC pregatita de clujeni pentru Champions League

CFR Cluj vrea sa revina in Champions League!

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Cu 3 etape inainte de final, lupta pentru titlu in Romania e la limita. FCSB si CFR se dueleaza pe toate fronturile pentru primul loc. Miza e uriasa. Doar campioana merge in preliminariile Champions League si are sansa sa lupte pentru jackpot-ul de la UEFA.

CFR crede in titlu, desi o victorie a FCSB la Iasi ar readuce echipa lui Dica la 2 puncte in fata cu 2 etape inainte de final.

Clujenii fac deja planul pentru a ataca preliminariile si vor sa-i achite clauza de 3 milioane de euro lui Budescu daca vor castiga campionatul.

Gigi Becali a anuntat deja ca Budescu are sanse mari sa plece in vara, daca i se va achita clauza. Ramane de vazut daca atat jucatorul cat si conducerea FCSB vor fi de acord ca vedeta principala a echipei sa plece la o rivala. Chiar daca au fost mari rivale, CFR si FCSB au facut mai multe afaceri de-al lungul timpului. Jucatori precum Semedo, Tade, Jakolis, Muniru sau Larie au ajuns in curtea ros-albastra dupa ce au impresionat la Cluj. CFR i-a luat pe Surdu si Kapetanos dupa ce acestia au trecut pe la FCSB.

Budescu a fost dorit recent de Slavia Praga. "El are o clauza de trei milioane, cine plateste il ia. Daca plateste Slavia (n. red - Slavia Praga s-a aratat interesata, in iarna, de serviciile lui Budescu), il ia. Mica, mare, e trei milioane. Am dat pe el, nu stiu, 700-750.000, cam asa. Daca da trei milioane il ia si gata. Dar nu stiu de asa ceva", spunea Becali.

Budescu nu e singura surpriza pregatita de CFR, daca SuperDan va reusi sa readuca titlul la Cluj. Sefii din Gruia au in plan si alte nume mari.