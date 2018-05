Klopp a anuntat ca vrea un jucator de la Barcelona: "Ma intereseaza". Starul de 120.000.000 considerat "chix" de catalani

Jurgen Klopp vrea sa "o scape" pe Barcelona de Ousmane Dembele.

Barcelona a platit o avere in schimbul mijlocasului Ousmane Dembele, dar primul sezon al francezului pe Camp Nou nu a fost unul bun. Acesta a fost lovit de accidentari si a petrecut o buna perioada pe bara. Nici in perioada in care a fost apt el nu a reusit sa-i impresioneze foarte tare pe fanii catalanilor.

Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, echipa care se pregateste pentru finala UEFA Champions League, a recunoscut ca l-ar vrea pe Ousmane Dembele pe Anfield.

Klopp si-a manifestat interesul pentru mijlocasul in schimbul caruia Barcelona a platit 120.000.000 euro.

"Este de vanzare?! Atunci ma intereseaza", a spus Klopp, potrivit Mundo Deportivo.

In varsta de 20 de ani, Dembele a jucat 14 meciuri in acest sezon din La Liga si a marcat un singur gol.