O noua schimbare majora anuntata de Burleanu in Liga I: BARAJ intre ultima din Play Off si prima din Play Out! Care va fi miza

Razvan Burleanu anunta ca intentioneaza sa aduca schimbari majore sistemului competitional din Liga I. El vrea din nou o liga cu 16 echipe!

Burleanu vrea ca Liga I sa aiba din nou 16 echipe, incepand cu sezonul 2019/20! Pe langa acest lucru, el isi doreste ca sistemul Play Off si Play Out sa fie pastrat, dar cu mici amendamente.

Seful FRF a anuntat astazi ca planul de modificare al Ligii I cuprinde introducerea unui meci de baraj intre ultima echipa din Play Off si prima din Play Out! Miza va fi un loc de Europa!

"Proiectul FRF ramane acelasi, cunoasteti, cu 16 echipe in Liga I din sezonul 2019/20. In sezonul precedent ar trebui ca 4 echipe sa promoveze direct din liga a doua si o a 5-a la baraj!



Deci aceasta este situatia pe care noi, ca Federatie, ne-o dorim si consideram ca din 2019/20 sau 2020/21 ar putea sa fie viabil de implementat.

Este acest model pe care il avem in vedere astazi, in ceea ce priveste sistemul competitional din Danemarca, Belgia si Bulgaria, in care exista o punte de legatura intre Play Out si Play Off, astfel incat cea mai buna echipa din Play Out sa dea un baraj pe terenul ultimei echipe din Play Off. Ma refer la faptul ca ultima echipa calificata din acest baraj sa mearga in Europa League. E un model pe care il analizam", a spus Burleanu.