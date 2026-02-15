Madrilenii s-au impus cu 4-1 în fața lui Real Sociedad, într-un meci din runda 24 de La Liga.

Golurile lui Real Madrid au fost marcate de Vincius (25', 48'), ambele din penalty, Garcia (5') și Valverde (31'), în timp ce de la oaspeți a înscris Oyarzabal (21').

Penalty controversat pentru Real Madrid! Spaniolii scandalizați

La prima fază a reprizei a doua, Vincius a pătruns în careu și a căzut în urma unui duel cu Jon Aramburu. Fundașul lateral de la Real Sociedad a intervenit prin alunecare în careu și nu a reușit să atingă mingea, dar cu toate acesta pe reluări nu se observă că l-ar fi atins pe Vinicius.

Centralul a dictat lovitură de la 11 metri, iar brazilianul a transformat-o și a realizat „dubla”.