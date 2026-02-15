Madrilenii s-au impus cu 4-1 în fața lui Real Sociedad, într-un meci din runda 24 de La Liga.
Golurile lui Real Madrid au fost marcate de Vincius (25', 48'), ambele din penalty, Garcia (5') și Valverde (31'), în timp ce de la oaspeți a înscris Oyarzabal (21').
Penalty controversat pentru Real Madrid! Spaniolii scandalizați
La prima fază a reprizei a doua, Vincius a pătruns în careu și a căzut în urma unui duel cu Jon Aramburu. Fundașul lateral de la Real Sociedad a intervenit prin alunecare în careu și nu a reușit să atingă mingea, dar cu toate acesta pe reluări nu se observă că l-ar fi atins pe Vinicius.
Centralul a dictat lovitură de la 11 metri, iar brazilianul a transformat-o și a realizat „dubla”.
Imediat după meci, spaniolii de la Mundo Deportivo au reacționat în legătură cu faza controversată din minutul 46.
„VAR nu intervine pentru a corecta o a doua lovitură de pedeapsă pentru plonjonul lui Vinicius”, a titrat publicația spaniolă.
Aceștia continuă și explică faza la care arbitrul Jose Hernandez acordă lovitură de la 11 metri în favoarea lui Real Madrid.
„Aspectul frapant al cazului este că în ambele cazuri au fost implicați aceiași jucători: Vinicius și Aramburu . Brazilianul a fost „victima” în ambele incidente, primul discutabil, iar al doilea o plonjare spectaculoasă pe care VAR nu a reușit să o corecteze, în ciuda contactului care a avut loc după ce brazilianul deja căzuse.”, au scris cei de la Mundo Deportivo.
În urma acestei victorii, Real Madrid a urcat pe prima poziție în La Liga și așteaptă cu mare interes meciul Barcelonei cu Girona, de luni. Catalanii sunt la două „lungimi” în spatele rivalei din Madrid, dar în cazul unei victorii s-ar întoarce în „fotoliul de lider”.