Coutinho este gata sa plece de la Barcelona! Brazilianul se poate intoarce in Premier League, dar nu la Liverpool! Ce echipa este gata sa il transfere!

Coutinho ar putea pleca de la Barcelona in aceasta vara.

Philippe Coutinho a plecat de la Liverpool in ianuarie 2018 si a ajuns la Barcelona pentru 145 milioane de euro, insa brazilianul nu a impresionat pe Camp Nou.

In acest sezon, Coutinho a evoluat in 54 de partide pentru Barcelona, a marcat 11 goluri si a oferit 5 pase decisive, mult sub asteptarile fanilor si oficialilor catalani.

Coutinho poate ajunge la Chelsea

Coutinho se afla in aceasta perioada in tara natala, unde se disputa Copa America, insa se gandeste la ce echipa poate ajunge in aceasta vara. Manchester United, Chelsea sau Paris Saint-Germain au fost echipele care s-au interesat de mijlocasul de brazilian.

Mijlocasul de 27 de ani s-ar putea intoarce in Premier League, insa nu la fosta sa echipa, Liverpool. Conform presei din Anglia, Coutinho a refuzat oferta de la Manhcester United, iar Chelsea pare sa fie echipa cu cele mai mare sanse sa il transfere. Brazilianul nu ia in calcul o mutare la PSG, pentru ca Ligue 1 nu i se pare o competitie care sa il motiveze.