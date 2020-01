A REFUZAT-O pe Barcelona iar acum a dezvaluit MOTIVUL! De ce le-a spus Xavi "NU" catalanilor

Xavi Hernandez (39 ani) a fost ofertat de Barcelona sa preia echipa de la Ernesto Valverde.

Fostul jucator al catalanilor s-a intalnit cu oficialii Barcelonei pentru a negocia revenirea lui la echipa, in calitate de antrenor, de aceasta data. Xavi a recunoscut ca s-a intalnit cu Eric Abidal si Oscar Grau de trei ori, insa a refuzat oferta, iar la conferinta de presa dinaintea finalei din Cupa Qatarului a spus si motivul refuzului.

"Da, am primit o oferta de la Barcelona in prezenta lui Abidal si Oscar Grau, insa nu am acceptat, in special pentru ca este mult prea devreme pentru mine sa antrenez Barcelona, insa, sa nu se indoiasca nimeni, visul meu ramane sa antrenez Barcelona intr-o zi", a declarat Xavi.

Antrenorul lu Al Sadd are in plan sa isi duca mandatul pana la capat, deoarece are contract cu echipa pana in luna iunie 2020. De asemenea, a profitat de ocazie sa vorbeasca si despre noul antrenor al Barcelonei, Quique Setien.

"Ma incanta Setien, modul in care lucreaza si sper sa aiba succes pe banca Barcelonei", a adaugat Xavi.

Xavi urmeaza sa joace finala Cupei Qatarului impotriva lui Al-Duhail, echipa de pe primul loc din liga, cu 30 de puncte obtinute in 12 meciuri jucate. Al Sadd este pe locul 3, cu 21 de puncte.