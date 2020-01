Adevaratul motiv pentru care Barcelona l-a numit antrenor pe “Guardiola al saracilor”

Quique Setien trebuie sa readuca vremurile de glorie ale tiki-taka.

La inceputul acestei saptamani, FC Barcelona a anuntat ca l-a inlocuit pe Ernesto Valverde cu Quique Setien. Desi echipa e lider in campionat, la egalitate cu Real Madrid, dupa 19 etape jucate, s-a calificat in optimile de finala ale Champions League si are misiune usoara in Cupa Spaniei, unde va intalni in „16”-imi pe UD Ibiza, conducatorii catalanilor au preferat sa faca o schimbare majora chiar la mijlocul sezonului. Valverde a castigat doua titluri de campion in La Liga, (2017-2018, 2018 2019), Cupa Spaniei (2017-2018) si Supercupa Spaniei (2018), iar presa a scris despre relatia neutra a tehnicianului cu Messi si celelalte vedete ale catalanilor, fara niciun atasament special.

Insa, nu acesta este principalul motiv pentru rezilierea contractului lui Valverde. Dupa plecarea lui Pep Guardiola, in 2012, jocul de posesie al echipei a inceput sa scartaie in mandatele lui Tito Vilanova si Gerardo Martino, apoi a urmat o imbunatatire sub conducerea lui Luis Enrique, pentru ca sub Ernesto Valverde sa se ajunga la cele mai slabe cifre la capitolul posesie din ultimii 10 ani. Valverde prefera jocul mai vertical pe poarta adversa, asa ca s-a ajuns ca echipa „blaugrana” sa aiba mingea chiar si sub 50% din timpul efectiv de joc, in timp ce la inceputurile tiki-taka, sub Guardiola, Barcelona ajungea de multe ori la 80% si o dominare copioasa a adversarilor.

Aducerea putin cunoscutului Quique Setien nu este intamplatoare. Poreclit in Spania „Guardiola al saracilor” (Guardiola de los pobres), el este un adept al jocului cu posesie dusa la extrem si a intrat in atentia iubitorilor de fotbal din Spania, inca din 2015, dupa ce a preluat-o pe Las Palmas de pe loc retrogradabil si a terminat sezonul pe locul 11. „Los canarios” au avut in acel sezon a doua posesie din La Liga, dupa FC Barcelona, cu jucatori ca David Garcia, Emmanuel Culio, Momo, Roque Mesa, Jonathan Viera, Willian Jose sau Pedro Bigas, departe de valoarea vedetelor din lotul Barcelonei, precum Pique, Mascherano, Iniesta, Rakitici, Neymar, Messi sau Suarez. Presa din Spania se asteapta acum ca „Barca” sa revina la posesia care a consacrat-o la inceputul ultimului deceniu ca una dintre marile echipe din istoria fotbalului.

Quique Setien (61 ani) a jucat ca mijlocas central la Racing Santander (1977-1985, 1992-1996), Atletico Madrid (1985-1988), Logrones (1988-1992) si Levante (1996), avand si 3 selectii la nationala de seniori a Spaniei. Ca antrenor, el le-a pregatit pe Racing Santander (2001-2002), Poli Ejido (2003), Guineea Ecuatoriala (2006), Logrones (2007-2008), Lugo (2009-2015), Las Palmas (2015-2017) si Betis (2017-2019).