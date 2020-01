Ar fi BOMBA inceputului de an! Barcelona poate aduce unul din cei mai buni atacanti ai ultimilor ani: Messi l-a cerut in atacul catalanilor

Barcelona ii cauta un inlocuitor lui Suarez, care s-a accidentat.

Lionel Messi a venit cu o propunere catre conducerea Barcelonei si fotbalistul cu care vrea sa faca cuplu in atacul Barcelonei este Sergio Aguero (31 de ani).

Conform celor de la sportsmole.co.uk, care citeaza surse din Spania, Messi le-a cerut sefilor de pe Camp Nou sa il aduca pe Aguero.

Aguero este finul lui Lionel Messi si cei doi au o relatie foarte apropiata.

Atacantul a devenit recent cel mai bun marcator strain din istoria Premier League, dupa ce a ajuns la 176 de goluri in 255 de partide pentru Manchester City. Argentinianul mai are contract cu Manchester City inca un an si jumatate, dar conducerea "cetatenilor" ar putea sa il lase plece.