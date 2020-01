OFICIAL | Prima PLECARE de la Barcelona din aceasta iarna! Catalanii si Schalke au ajuns la o intelegere

Jean-Clair Todibo (20 ani) a plecat de la Barcelona.





Catalanii au ajuns la o intelegere cu nemtii de la Schalke 04. Tanarul fundas a plecat sub forma de imprumut, pana pe 30 iunie, in schimbul sumei de 1.5 milioane de euro.

Nemtii au o optiune de cumparare pentru 25 de milioane de euro, plus inca 5 milioane de euro, din variabile. Daca aleg sa cumpere jucatorul, Barcelona are optiune de rascumparare a lui Todibo pentru 50 de milioane de euro, plus 10 milioane din variabile, dupa cum scrie comunicatul oficial al catalanilor.

Jean-Clair Todibo a venit la Barcelona in urma cu un an, de la Toulouse, in schimbul sumei de 1 milion de euro, insa jucatorului nu i s-au dat sanse de joc, prinzand doar 3 meciuri in tricoul catalanilor. Cota de piata a jucatorului este de 10 milioane de euro.