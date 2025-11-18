Atacantul care joacă foarte puțin la Real Madrid în actualul sezon, sub comanda lui Xabi Alonso, nu a putut fi oprit de perechea de fundași centrali Tudose și Duțu, chiar dacă vârful „Los Blancos” are doar 1,82 metri.

Gonzalo Garcia a deschis scorul printr-o lovitură de cap din centrul defensivei „tricolorilor mici”, în urma unei centrări livrate perfect de către Eliezer Mayenda.

Doar 17 minute a rezistat România U21 fără să primească gol din partea mult mai puternicei reprezentative a Spaniei U21.

Echipele de start în România U21 - Spania U21

România U21: Lefter – Strata, Duțu, Tudose, Ciubotaru - Vulturar, Boțogan - El Sawy, Matei, Burnete - Trică

Lefter – Strata, Duțu, Tudose, Ciubotaru - Vulturar, Boțogan - El Sawy, Matei, Burnete - Trică Rezerve: Rafailă, Țuțu, Duțu, Pop, Jălade, Szimionaș, Sălceanu, Mihai, Biliboc

Selecționer: Costin Curelea





Spania U21: Esquivel – Fresneda, Mosquera, Ramon, Valle – Mendoza, Andres, Canales – Mayenda, Garcia, Rodriguez

Esquivel – Fresneda, Mosquera, Ramon, Valle – Mendoza, Andres, Canales – Mayenda, Garcia, Rodriguez Rezerve: Fran, Bravo, Carvalho, Garcia, Guiu, Martin, Obrador, Virgili

Selecționer: David Gordo

România U21 - Spania U21, partidă contând pentru etapa a 5-a din preliminariile EURO U21 din 2027, se dispută acum.

Meciul este transmis în direct și în exclusivitate de către Voyo și Pro Arena. Toate fazele importante se găsesc, de asemenea, în format LIVE VIDEO & TEXT pe Sport.ro.

Adversar foarte dificil pentru „tricolorii mici”

Spania, de 5 ori campioană europeană sub 21 de ani, conduce Grupa A fără drept de apel. Ibericii au 4 din 4 victorii și un golaveraj de 15-2! Elevii lui Costin Curelea vor încerca să recupereze punctele pierdute în Finlanda (0-2), în fața unui adversar foarte greu de învins.

România U21 se află, la rândul ei, pe locul 4 din 6 cu doar 7 puncte în 4 partide. „Tricolorii mici” au înregistrat până acum următoarele rezultate: 0-0 acasă contra celor din Kosovo U21, victorie cu 2-0 în deplasare cu San Marino U21, succes pe teren propriu cu 2-0 Cipru U21 și eșecul 0-2 din Finlanda.

Spania și România s-au întâlnit ultima oară chiar la EURO U21 din 2025, pe 14 iunie. „Tricolorii mici” au fost învinși, 1-2, deși au deschis scorul printr-o execuție superbă semnată de Louis Munteanu în minutul 4.

