Cesc Fabregas transferă de la Real Madrid! Rivalul lui Chivu are două ținte pentru vară

Cesc Fabregas transferă de la Real Madrid! Rivalul lui Chivu are două ținte pentru vară La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Como continuă să surprindă în fotbalul italian. 

TAGS:
cesar palaciosGonzalo GarciaReal MadridComoCesc Fabregas
Din articol

Formația pregătită de Cesc Fabregas a încheiat sezonul trecut pe locul 4 în Serie A, cu 71 de puncte, și a obținut calificarea în UEFA Champions League după ce a depășit-o pe AC Milan în ultima etapă.

Înaintea debutului în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa, conducerea clubului pregătește o campanie de transferuri ambițioasă. 

Pe lista lui Fabregas se află doi dintre cei mai promițători tineri ai lui Real Madrid: Gonzalo Garcia și Cesar Palacios, anunță presa italiană.

Cesc Fabregas transferă doi fotbaliști de la Real Madrid

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Como și-a manifestat interesul pentru ambii fotbaliști crescuți de academia madrilenă și încearcă să profite de relațiile excelente pe care le are cu gruparea de pe Santiago Bernabeu.

Numele cel mai important de pe lista italienilor este Gonzalo Garcia. Clubul spaniol ar fi dispus să îl cedeze pe atacantul de 22 de ani pentru o sumă cuprinsă între 25 și 30 de milioane de euro, păstrând însă o clauză de răscumpărare.

În sezonul trecut, Garcia a bifat 39 de meciuri pentru Real Madrid în toate competițiile, a marcat opt goluri și a oferit trei pase decisive. Conform Transfermarkt, atacantul este evaluat la 30 de milioane de euro.

Cealaltă țintă a lui Como este Cesar Palacios, mijlocaș ofensiv în vârstă de 21 de ani. Puștiul este cotat la șase milioane de euro și are contract cu Real Madrid până în vara anului 2027. În sezonul trecut a bifat cinci apariții în La Liga, una în Champions League și una în Copa del Rey.

La nivelul echipei secunde a lui Real Madrid, Palacios și-a trecut în cont 15 goluri și patru pase decisive în 31 de meciuri de campionat.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Dialog de la distanță între AUR-PSD. AUR cere premier propriu, PSD îl acceptă pe Tomac, dar Grindeanu „e varianta mai bună”
Dialog de la distanță între AUR-PSD. AUR cere premier propriu, PSD îl acceptă pe Tomac, dar Grindeanu „e varianta mai bună”
ARTICOLE PE SUBIECT
Au bătut palma! PSG, aproape de primul transfer al verii
Au bătut palma! PSG, aproape de primul transfer al verii
Ce concurență pentru FCSB! Au trimis oferta: 1,5 milioane de euro
Ce concurență pentru FCSB! Au trimis oferta: 1,5 milioane de euro
Gest de campioană: ce a spus Mirra Andreeva despre Sorana Cîrstea, după ce i-a lăsat doar trei game-uri
Gest de campioană: ce a spus Mirra Andreeva despre Sorana Cîrstea, după ce i-a lăsat doar trei game-uri
ULTIMELE STIRI
Hagi revine după 25 de ani la națională! Cum arăta România în primul mandat al „Regelui” și cum se prezintă astăzi
Hagi revine după 25 de ani la națională! Cum arăta România în primul mandat al „Regelui” și cum se prezintă astăzi
Sorana și întoarcerea în timp. Editorial Florin Caramavrov
Sorana și întoarcerea în timp. Editorial Florin Caramavrov
Cum au descris-o americanii pe Sorana Cîrstea după meciul pierdut în fața lui Andreeva: ”A anihilat-o! Aproape fără greșeală”
Cum au descris-o americanii pe Sorana Cîrstea după meciul pierdut în fața lui Andreeva: ”A anihilat-o! Aproape fără greșeală”
Nepotul lui Cristiano Ronaldo a semnat și va fi coleg cu un internațional român!
Nepotul lui Cristiano Ronaldo a semnat și va fi coleg cu un internațional român!
Primul transfer pe care vrea să-l facă Arsenal după ce a ratat UCL: ”Evaluat la 138.000.000€”
Primul transfer pe care vrea să-l facă Arsenal după ce a ratat UCL: ”Evaluat la 138.000.000€”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Thibaut Courtois a devenit patron de club! Prima țintă e Darius Olaru

Thibaut Courtois a devenit patron de club! Prima țintă e Darius Olaru

I-au anunțat sosirea lui Elias Charalambous! Rol nou pentru fostul antrenor de la FCSB

I-au anunțat sosirea lui Elias Charalambous! Rol nou pentru fostul antrenor de la FCSB

2.000.000 de euro pentru Jovo Lukic! „U” Cluj a luat decizia pe loc

2.000.000 de euro pentru Jovo Lukic! „U” Cluj a luat decizia pe loc

Avem cele 16 echipe: Cum va arăta SuperLiga în sezonul 2026/2027

Avem cele 16 echipe: Cum va arăta SuperLiga în sezonul 2026/2027

Fotbalistul care l-a impresionat pe Gică Hagi înaintea duelului cu Georgia: „Are un singur defect!”

Fotbalistul care l-a impresionat pe Gică Hagi înaintea duelului cu Georgia: „Are un singur defect!”

Noul Audi A5 impresionează cu un detaliu inedit + În cât timp prinde suta: ”E mai sportiv decât generația precedentă”

Noul Audi A5 impresionează cu un detaliu inedit + În cât timp prinde suta: ”E mai sportiv decât generația precedentă”



Recomandarile redactiei
Sorana și întoarcerea în timp. Editorial Florin Caramavrov
Sorana și întoarcerea în timp. Editorial Florin Caramavrov
Bașkanul lui Gaziantep a reacționat după ce s-a aflat că Rădoi îl vrea pe jucătorul Universității Craiova! Ce a spus despre antrenorul român
Bașkanul lui Gaziantep a reacționat după ce s-a aflat că Rădoi îl vrea pe jucătorul Universității Craiova! Ce a spus despre antrenorul român
Cum au descris-o americanii pe Sorana Cîrstea după meciul pierdut în fața lui Andreeva: ”A anihilat-o! Aproape fără greșeală”
Cum au descris-o americanii pe Sorana Cîrstea după meciul pierdut în fața lui Andreeva: ”A anihilat-o! Aproape fără greșeală”
Dorit de Gigi Becali, Kennedy Boateng a luat decizia și semnează
Dorit de Gigi Becali, Kennedy Boateng a luat decizia și semnează
Primul transfer pe care vrea să-l facă Arsenal după ce a ratat UCL: ”Evaluat la 138.000.000€”
Primul transfer pe care vrea să-l facă Arsenal după ce a ratat UCL: ”Evaluat la 138.000.000€”
Alte subiecte de interes
Real Madrid pregătește plecarea atacantului după 12 ani! Îl cedează pentru 35 de milioane de euro
Real Madrid pregătește plecarea atacantului după 12 ani! Îl cedează pentru 35 de milioane de euro
Real Madrid e gata să scape de el! Jucătorul e liber să-și caute echipă
Real Madrid e gata să scape de el! Jucătorul e liber să-și caute echipă
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Como continuă transferurile de top și devine o forță a Italiei! Ce jucători a mai adus Cesc Fabregas
Como continuă transferurile de top și devine o forță a Italiei! Ce jucători a mai adus Cesc Fabregas  
CITESTE SI
Ruptură uriașă în PSD. Un personaj marcant al partidului și-a anunțat demisia: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”

stirileprotv Ruptură uriașă în PSD. Un personaj marcant al partidului și-a anunțat demisia: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”

Fiul Anamariei Prodan a absolvit liceul. Cum arată acum Bebeto, la 17 ani.Laurențiu Reghecampf a lipsit de la festivitate:„Are timp să se uite la bătrânețe și să se căiască”

protv Fiul Anamariei Prodan a absolvit liceul. Cum arată acum Bebeto, la 17 ani.Laurențiu Reghecampf a lipsit de la festivitate:„Are timp să se uite la bătrânețe și să se căiască”

România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

stirileprotv România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!