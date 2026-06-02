Cesc Fabregas transferă de la Real Madrid! Rivalul lui Chivu are două ținte pentru vară

Formația pregătită de Cesc Fabregas a încheiat sezonul trecut pe locul 4 în Serie A, cu 71 de puncte, și a obținut calificarea în UEFA Champions League după ce a depășit-o pe AC Milan în ultima etapă.

Înaintea debutului în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa, conducerea clubului pregătește o campanie de transferuri ambițioasă.

Pe lista lui Fabregas se află doi dintre cei mai promițători tineri ai lui Real Madrid: Gonzalo Garcia și Cesar Palacios, anunță presa italiană.

Cesc Fabregas transferă doi fotbaliști de la Real Madrid

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Como și-a manifestat interesul pentru ambii fotbaliști crescuți de academia madrilenă și încearcă să profite de relațiile excelente pe care le are cu gruparea de pe Santiago Bernabeu.

Numele cel mai important de pe lista italienilor este Gonzalo Garcia. Clubul spaniol ar fi dispus să îl cedeze pe atacantul de 22 de ani pentru o sumă cuprinsă între 25 și 30 de milioane de euro, păstrând însă o clauză de răscumpărare.