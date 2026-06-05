Campioana europeană en-titre Spania nu a avut o seară mai bună, fiind ţinută în şah, scor 1-1, de formaţia Irakului, într-o partidă de pregătire disputată la La Coruna, pe ”Estadio Riazor”.
Spania - Irak 1-1 în amicalul disputat la La Coruna
Fără mulţi dintre titularii săi obişnuiţi (Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams), Spania a deschis scorul în minutul 16, prin Ferran Torres, căpitanul La Roja cu ocazia acestui meci, însă irakienii au reuşind să egaleze prin Merchas Doski, care l-a învins pe portarul Joan Garcia, titularizat în premieră la naţionala Spaniei, cu un şut înşelător din banda stângă (27).
Selecţionerul spaniol Luis de la Fuente a convocat nouă jucători de suport pentru acest meci amical, şapte dintre ei debutând cu această ocazie la naţionala ţării lor: Marc Bernal (FC Barcelona), Jon Martin (Real Sociedad), Gonzalo Garcia (Real Madrid), Benat Turrientes (Real Sociedad), Javi Guerra (Valencia), Javier Rodriguez (Celta Vigo) şi Leo Roman (Mallorca), precizează Agerpres.
Au jucat și trei Garcia: Joan, Eric și Gonzalo.
Câştigătoarea EURO 2024 va pleca vineri către Chattanooga (Tennessee), unde se va caza pe durata Cupei Mondiale, unde va înfrunta naţionala Capului Verde în meciul de debut, pe 15 iunie.
Grupele de la Cupa Mondială 2026
Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina
Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti
Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia
Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao
Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia
Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde
Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak
Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania
Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo
Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama