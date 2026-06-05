Campioana europeană en-titre Spania nu a avut o seară mai bună, fiind ţinută în şah, scor 1-1, de formaţia Irakului, într-o partidă de pregătire disputată la La Coruna, pe ”Estadio Riazor”.

Spania - Irak 1-1 în amicalul disputat la La Coruna

Fără mulţi dintre titularii săi obişnuiţi (Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams), Spania a deschis scorul în minutul 16, prin Ferran Torres, căpitanul La Roja cu ocazia acestui meci, însă irakienii au reuşind să egaleze prin Merchas Doski, care l-a învins pe portarul Joan Garcia, titularizat în premieră la naţionala Spaniei, cu un şut înşelător din banda stângă (27).