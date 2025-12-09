Antrenorul spaniol ajuns în vară pe banca echipei de pe Santiago Bernabeu după plecarea lui Carlo Ancelotti are probleme.

Jose Mourinho nu ia în considerare o revenire la Real Madrid

Echipa pare să nu funcționeze într-un sezon în care Real Madrid se confruntă din nou cu numeroase accidentări.

De la 1 noiembrie și până în prezent, Real Madrid a câștigat un singur meci în campionat, cu Athletic Bilbao (3-0). În rest, madrilenii au obținut trei remize și o înfrângere, în ultima etapă, cu Celta Vigo (0-2), echipa unde portar a fost nimeni altul decât Ionuț Radu.

Spaniolii au scris că răbdarea șefilor de pe Santiago Bernabeu au ajuns la limită, iar rezultatul meciului cu Manchester City va fi decisiv pentru viitorul lui Xabi Alonso.

Au fost vehiculate mai multe nume de posibili înlocuitori. S-a vorbit despre Zinedine Zidane, Jurgen Klopp sau chiar Jose Mourinho, antrenorul dorit din nou pe bancă de o parte dintre suporteri. ”The Special One” a fost singurul care a avut o reacție pe această temă. Întrebat dacă va închide ușa unei reveniri la Real Madrid, Mourinho a dat un răspuns categoric.

”Nu este vorba că trebuie să închid ușa unei reveniri. Ușa este deja închisă. Este un capitol încheiat. Tu ești cel care l-a deschis”, a spus Mourinho zâmbind.

