Antrenorul român a întrecut toate așteptările la primul său sezon pe banca echipei de pe ”Meazza” și a reușit să aducă în vitrina clubului ambele trofee de pe plan intern. În sezonul următor, ambițiile vor fi mai mari, iar conducerea vrea un parcurs cât mai bun și în UEFA Champions League.

Pentru asta, Chivu ar urma să aibă ”mână liberă” în ceea ce privește partea sportivă, dar și perioada de transferuri din această vară, pentru care va avea un buget de 150 de milioane de euro. Până atunci, cele două părți vor semna un nou contract, valabil până în 2028.

Italienii au toate cifrele din noul contract al lui Chivu

Pietro Chiodi, cel care-l reprezintă pe Chivu, a negociat ”la sânge” cu ”Beppe” Marotta, președintele lui Inter Milano, care îi va oferi o creștere importantă de salariu antrenorului român, de la două milioane de euro, la 3,2 milioane pe an, scriu italienii de la Sky Sports.

În plus, fostul căpitan al echipei naționale va avea în contractul său și bonusuri generoase, cu care poate ajunge să câștige patru milioane de euro pe an. Ar exista, de asemenea, și o clauză de prelungire a actualului contract pentru încă un sezon.

Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri sunt antrenorii care se mai pot lăuda cu ”eventul” în fotbalul italian, iar Cristi Chivu este cel mai nou nume de pe această listă selectă.

Momente dificile și o dedicație specială

Dincolo de succesul actual, stagiunea nu a fost lipsită de tensiuni. Chivu a recunoscut că a suferit din cauza criticilor primite la început, atunci când a fost catalogat în spațiul public drept o variantă de rezervă sau un simplu stagiar.

Antrenorul a dedicat recenta Cupă a Italiei soției sale, Adelina, și a vorbit deschis despre impactul pe care comentariile negative l-au avut asupra familiei. Referindu-se la fiicele sale, tehnicianul a subliniat greutatea momentului.

„M-a rănit ceea ce au trebuit să citească fiicele mele despre mine la începutul sezonului, le cer eu scuze în numele altcuiva”, a zis antrenorul.