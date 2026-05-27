Presa din Turcia a anunțat că antrenorul român a avut o discuție cu cei din conducerea clubului cărora le-ar fi solicitat ca nouă jucători să părăsească echipa, lucru refuzat de șefii de la Gaziantep. Din acest motiv, turcii au scris că șansele ca Rădoi să se întoarcă în Turcia sunt doar de 50%, iar Gaziantep caută deja un înlocuitor pentru tehnicianul român.

Rădoi a explicat cum stau, de fapt, lucrurile la Gaziantep. Antrenorul a mărturisit că cele patru înfrângeri nu vor conta în viitorul său la echipă, în condițiile în care cele patru partide au fost folosite doar pentru evaluarea anumitor jucători.

Cu toate acestea, Rădoi a lăsat să se înțeleagă faptul că nu este bătut în cuie că va continua la Gaziantep și totul din cauza faptului că în momentul de față clubul din Turcia nu poate transfera jucători pentru sume de transfer din cauza interdicției de la FIFA.

În cazul în care această problemă nu se va remedia, Rădoi a mărturisit că va avea o discuție serioasă cu cei din conducerea clubului.

”Lucrurile trebuiau să se întâmple puțin diferit, proiectul să înceapă din vară, dar a apărut această situație neprevăzută, Burak Yilmaz și-a dat demisia înainte și a trebuit să vin mai devreme. Am fost de acord doar pentru a evalua jucători în aceste patru etape, pentru că obiectivul fusese îndeplinit, salvarea de la retrogradare, foarte multe poziții nu mai puteau urca. Erau trei din patru partide foarte importante, erau echipe care se luptau pentru cupele europene.

Acum avem ceva probleme la nivel de memorii vizavi de jucători, care au avut întârzieri salariale. Clubul încearcă să le rezolve. Noi încercăm, în funcție de ce vom avea din partea FIFA ca penalități, să vedem dacă putem transfer pentru sume de transfer, jucători liberi sau, în cel mai rău caz, dacă nu se pot transfera jucători, atunci e clar că între mine și club va trebui să existe o discuție pentru că niciuna dintre părți nu își dorește un nou sezon în care echipa să se lupte doar la retrogradare”, a spus Mirel Rădoi în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.