VIDEO EXCLUSIV Mirel Rădoi a rupt tăcerea despre plecarea de la Gaziantep: ”Va trebui să existe o discuție!”

După patru înfrângeri la rând și interdicția la transferuri primite din partea FIFA, turcii au anunțat că viitorul lui Mirel Rădoi la Gaziantep atârnă de un fir de ață. 

Presa din Turcia a anunțat că antrenorul român a avut o discuție cu cei din conducerea clubului cărora le-ar fi solicitat ca nouă jucători să părăsească echipa, lucru refuzat de șefii de la Gaziantep. Din acest motiv, turcii au scris că șansele ca Rădoi să se întoarcă în Turcia sunt doar de 50%, iar Gaziantep caută deja un înlocuitor pentru tehnicianul român. 

Mirel Rădoi a vorbit despre o eventuală plecare de la Gaziantep

Revenit în România pentru reeditarea sfertului UEFAntastic din 2006, care va fi transmis LIVE pe VOYO, joi, 28 mai, de la ora 20:00, Rădoi a explicat cum stau, de fapt, lucrurile la Gaziantep. Antrenorul a mărturisit că cele patru înfrângeri nu vor conta în viitorul său la echipă, în condițiile în care cele patru partide au fost folosite doar pentru evaluarea anumitor jucători. 

Cu toate acestea, Rădoi a lăsat să se înțeleagă faptul că nu este bătut în cuie că va continua la Gaziantep și totul din cauza faptului că în momentul de față clubul din Turcia nu poate transfera jucători pentru sume de transfer din cauza interdicției de la FIFA. 

În cazul în care această problemă nu se va remedia, Rădoi a mărturisit că va avea o discuție serioasă cu cei din conducerea clubului.

Lucrurile trebuiau să se întâmple puțin diferit, proiectul să înceapă din vară, dar a apărut această situație neprevăzută, Burak Yilmaz și-a dat demisia înainte și a trebuit să vin mai devreme. Am fost de acord doar pentru a evalua jucători în aceste patru etape, pentru că obiectivul fusese îndeplinit, salvarea de la retrogradare, foarte multe poziții nu mai puteau urca. Erau trei din patru partide foarte importante, erau echipe care se luptau pentru cupele europene. 

Acum avem ceva probleme la nivel de memorii vizavi de jucători, care au avut întârzieri salariale. Clubul încearcă să le rezolve. Noi încercăm, în funcție de ce vom avea din partea FIFA ca penalități, să vedem dacă putem transfer pentru sume de transfer, jucători liberi sau, în cel mai rău caz, dacă nu se pot transfera jucători, atunci e clar că între mine și club va trebui să existe o discuție pentru că niciuna dintre părți nu își dorește un nou sezon în care echipa să se lupte doar la retrogradare”, a spus Mirel Rădoi în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Mirel Rădoi: ”Oricât ne-am dori să avem un portar ca Fane, nu putem să îl luăm!”

În ultima perioadă s-a vehiculat că Ștefan Târnovanu ar putea ajunge sub comanda lui Mirel Rădoi la Gaziantep din această vară.  Chiar și portarul revenit recent în poarta roș-albaștrilor după accidentarea suferită de Matei Popa a recunoscut că și-ar dori să prindă un transfer la un club din străinătate. Rădoi a vorbit deschis despre un eventual transfer al lui Ștefan Târnovanu la Gaziantep. 

În momentul ăsta nu putem plăti sume de transfer. Și dacă nu ar fi fost interdicția de la FIFA, nu am putea să luăm în calcul un asemenea transfer din cauza sumei pe care o cere FCSB. 

Noi, în momentul de față, dacă am dori să aducem un portar străin, avem o sumă care aproape că este ridicol dacă vorbim de sumă de transfer. Preferăm jucătorii liberi de contract ca să le putem oferi salarii mult mai mari, în Turcia fiind și o salarizare pe zece luni dintr-un an, nu pe 12 luni ca în România. La fel, salariile nu sunt foarte mari în momentul acesta. 

Oricât ne-am dori să avem un portar ca Fane, nu putem să îl luăm, pentru că FCSB cere o sumă mare de transfer, el are un salariu mare la FCSB, iar diferența pe care noi am putea să o oferim nu ar face o mare diferență pentru el să se mute din România în Turcia. Ne-am dori un asemenea portar, cum orice echipă și-ar dori, cum, la fel, mă uit și ce e în spatele lui Fane, Zima, un portar senzațional, Matei, un portar senzațional, Udrea, al patrulea portar, care îi ține în priză pe toți trei. Din punctul ăsta de vedere, FCSB nu cred că își poate face probleme nici sezonul ăsta, nici sezonul următor”, a spus Mirel Rădoi în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

