Selecţionerul Argentinei, Lionel Scaloni, a afişat marţi un optimism prudent în privinţa stării superstarului Lionel Messi, odată cu apropierea Cupei Mondiale de fotbal, estimând că "primele noutăţi nu sunt atât de rele", după alarma din weekend, când căpitanul selecţionatei "albiceleste" a acuzat probleme la ischiogambierul stâng, informează AFP.

Lionel Scaloni: ”Am fi preferat să nu i se întâmple nimic”

"Logic, am fi preferat să nu i se întâmple nimic. Acum, trebuie să aşteptăm şi să vedem cu evoluează şi, mai ales, testele suplimentare pe care le va face, îmi imaginez, pentru a vedea dacă este într-adevăr cum spun", a declarat Scaloni pentru postul de televiziune DSports.

Messi, în vârstă de 38 de ani, a părăsit terenul în minutul 73 al meciului câştigat de Inter Miami, cu scorul de 6-4, în faţa formaţiei Philadelphia Union, în Liga profesionistă nord-americană (MLS), după ce s-a ţinut cu mâna de partea din spate a coapsei stângi, în urma unei lovituri libere.

"După efectuarea unor teste medicale suplimentare luni, diagnosticul iniţial indică o supraîncărcare asociată cu oboseala musculară la ischiogambierul stâng", a precizat Inter Miami într-un comunicat, citat de Agerpres.

Messi, octuplu câştigător al Balonului de Aur, a fost căpitanul Argentinei în campania triumfătoare de la turneul final din Qatar, în 2022, fiind aşteptat să conducă din nou naţionala ţării sale, la cea de-a şasea sa participare la o Cupă Mondială.