Cu Ionuț Radu în poartă, vedetele celor de la Real Madrid, Kylian Mbappe, Vinicius sau Jude Bellingham nu au reușit să marcheze în poarta celor de la Celta Vigo, care a reușit să marcheze de două ori în poarta lui Thibaut Courtois prin Swedberg.

Xabi Alonso ar putea fi demis de la Real Madrid

După meci, în presa din Spania, au apărut zvonuri cu privire la o schimbare majoră la Real Madrid. Concret, conducerea clubului de pe Santiago Bernabeu ar lua în calcul să îl demită pe Xabi Alonso de pe banca tehnică și să găsească un nou antrenor.

El Mundo susține că meciul cu Manchester City din Champions League va fi unul decisiv pentru viitorul lui Xabi Alonso, asta după ce într-o ședință de urgență ținută la birourile clubului, voturile au fost împărțite.

Tot publicația spaniolă scrie că pe lista lui Real Madrid s-ar afla Zinedine Zidane, antrenorul care i-a condus pe madrileni către trei trofee Champions League consecutive, și Jurgen Klopp, fostul antrenor al lui Liverpool.

Ce a spus Ionuț Radu după ce a fost desemnat omul meciului în Real Madrid - Celta Vigo

”O victorie pe Bernabeu este întotdeauna diferită de alte victorii, clar. Sunt foarte fericit cu acest grup, care este incredibil, e ca o familie. Am luptat până la final și cu toții am văzut rezultatul.

În fotbal există momente negative, momente obișnuite și momente pozitive. Ce s-a întâmplat în alte meciuri se poate întâmpla oricând, iar acum ne bucurăm de această victorie și ne gândim deja la Europa de joi.

(n.r. Un mesaj pentru suporteri) Sunteți incredibili, vă iubesc, vă iubesc”, a spus Ionuț Radu după meci.

